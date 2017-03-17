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Можно не применять ККТ при сдаче помещения в аренду

17 марта 416 просмотров

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Индивидуальные предприниматели могут не применять кассовый аппарат, если сдает в аренду жилые помещения, которые принадлежат ему на праве собственности. Об этом сказано в письме Минфина России от 22 февраля 2017 г. № 03-01-15/10493.

По общему правилу все организации и ИП должны применять кассовую технику, если ведут расчеты наличными (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Но есть исключения. В частности, индивидуальный предприниматель вправе рассчитываться без применения ККТ, если он сдает в аренду жилое помещение, принадлежащее ему на праве собственности (п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

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