Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 17.03.2017: Списание долга , Вычеты НДФЛ , Выплаты персоналу

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Как списать подотчетные суммы в случае смерти работника?
- Договор займа и удержание с него НДФЛ
- Как считать отпускные при повышении окладов?
- Можно ли осуществить взаимозачет с организацией которая работает без НДС?
- В каких случаях можно продлить срок пребывания иностранного гражданина (гражданина Украины) более чем на 90 суток в полугодии?
- Счета и проводки по строительству подрядным способом за счет обособленных средств
- Можно ли принять водителя на работу без выходных дней?
- Может ли ИП на патенте для наличных расчетов использовать кассовый аппарат?
- Выплата отпускных
- На какую дату прекращается трудовой договор в связи со смертью работника?
- В какой момент уплачиваются страховые взносы, начисленные с отпускных?
- В каком порядке облагают налогами грант, полученный из местного бюджета?
- Может ли работающий пенсионер получить имущественный вычет по НДФЛ за годы, предшествующие покупке квартиры?
- Имеем ли мы право покупать авиадвигатель как основное средство, а не как товар?
- Есть ли сумма ограничивающая выплату по договору аренды транспортного средства с экипажем? Какие налоги по такому договору надо платить?
- Можно ли получить имущественный вычет по квартире, приобретенной по договору мены?
- Как отразить стоимость ОС, изготовленного для собственных нужд?
- Кто перечисляет НДФЛ с процентов по договору займа?
- Как правильно учесть в бухгалтерском и налоговом учете бонус, предоставленный покупателю за объем приобретенного товара?
- Компания оплатила за сотрудника консульский сбор за выдачу краткосрочной визы (до 90 дней). Как отразить это в бухгалтерском и налоговом учете?
- Производственная травма,расчет отпускных во время больничного
- ОКТМО г.Ростов-на-Дону
- В каких декларациях указывать убыток компании по причине отзыва лицензии у банка?
- Какая должна быть формулировка назначения платежа при перечисление денежных средств с расчетного счета?
- Применение ЕСХН и льгота по транспортному налогу
- По какой форме отчитать плательщику ЕНВД
- Как поступить налоговому агенту, который вовремя не перечислил НДФЛ в бюджет?
- В какие сроки выплачивают единовременное пособие при рождении ребенка?
- Есть ли лимит расчетов наличными деньгами между юридическим и физическим лицом?
- Нужно ли платить налог на имущество, которое находится на консервации?
- Водитель предъявил доверенность, выданную ему транспортной организацией, заключившей договор на перевозку с покупателем. Является ли это подтверждением перехода права собственности на товар к покупателю?
- ИП сменил адрес прописки. Какие действия он должен предпринять?
- .Код ОКТМО по регионам Самара и Волгаград
- Предприятие на ЕНВД и оптовая торговля
- Нужно ли предпринимателю на патенте вести бухгалтерский учет? Каков состав и сроки сдачи отчетности при патентной системе?
- Счета и проводки для формирования упрощенного баланса
- Как рассчитывать взносы в ПФР и ФСС РФ на обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование - в рублях и копейках или в рублях с округлением копеек по правилам арифметики?
- Обязан ли ИП открывать расчетный счет? Какова отчетность ИП на УСН?
- Оформление расходов на проезд в общественном транспорте
- Какой имущественный вычет по НДФЛ положен собственникам квартиры при ее продаже? Собственность долевая, три года с момента покупки не прошло.
- Нужно ли оплачивать госпошлину при списании или передаче объекта, который находится на балансе предприятия на праве хозяйственного ведения?
- Может ли ресторан площадью 140 кв.м перейти на ЕНВД или УСН?
- НДС при безвозмездной передачи
- Можно ли оплатить задолженность ООО по договору оказания услуг за прошлый год третьему лицу?
- Проведение проверки полноты учета выручки
- По каким КБК и в каком порядке перечислять до 15 января 2014 года страховые и накопительные взносы за прошлый период (за декабрь 2013г.)?
- Сдача бухгалтерской отчетности на УСНО
- Можно ли перечислять подотчет директору на его личную банковскую карту?
- Какой режим выбирать ИП, если он занимается ремонтом квартир и зданий?
- Можем ли мы принять от учредителя не новые основные средства? И как их учесть?
- Нужно ли в 2014 году выписывать командировочные удостоверения при направлении сотрудников в командировки по России? И какие нормы суточных применяются в целях налогообложения в этом году?
- Может ли МУП оказать спонсорскую помощь бюджетному учреждению?
- Когда поставить на счет 01 транспортное средство, как учесть госпошлину за его регистрацию в ГИБДД и платить ли с него налог на имущество?
- Как начать применять УПД?
- Декларация 3-НДФЛ и учет расходов на приобретение земельных участков
- Код ОКТМО соответствует код ОКАТО 4027 356 3000
- Как перевести заемные обязательства в целевое финансирование и отразить новацию в бухгалтерском учете?
- По какой недвижимости компания обязана платить налог на имущество исходя из кадастровой стоимости?
- Нужно ли с 1 января подтверждать в налоговой инспекции применение ЕНВД, если компания уже стоит на учете как плательщик этого налога?
- Какую отчетность ТСЖ и ЖСК сдают в статистику?
- Как отражать расхождения в замере нефтепродуктов возникшие в учете поставщика и покупателя?
- Как оформить и учесть при налогообложении безвозмездную финансовую помощь учредителя, доля которого в уставном капитале ООО составляет 100 процентов?
- Оформление поля 105 «ОКТМО» в платежном поручении при перечислении взносов.
- Как отчитываться по контролируемым сделкам?
- К какой амортизационной группе можно отнести сервер?
- В каких формах отчетности надо заменять код ОКАТО на код ОКТМО? Только в налоговых декларациях, или в отчетах в ПФР и ФСС тоже? Утвержден ли новый бланк декларации по УСН?
- Удерживать ли НДФЛ с материальной помощи, связанной с рождением ребенка, если каждый из родителей получил ее в размере 50 000 руб.?
- Коды ОКАТО и ОКТМО по городу Москве
- Как рассчитаться с работниками по неиспользованным отпускам?
- Аренда транспортного средства и оформление путевых листов
- Заполнение Книги учета доходов и расходов
- Каков срок использования программного обеспечения?
- Учитывается ли сумма перечисленного НДФЛ в расходах при применении УСН (доходы минус расходы)?
- Списание в учете расходов на адвоката
- Договор лизинга?
- Нужно ли восстанавливать НДС при утрате лицензии на проведение геологических изучений?
- Как оформляют консервацию зданий? Что делать если срок консервации, установленный приказом руководителя, закончился?
- Можно ли оплатить больничный, в котором врач не указал место работы сотрудника?
- Можно ли принять к вычету НДС по услугам, оказанным в период ликвидации ЗАО?
- Компания с октября потеряла право на УСН (объект налогообложения - доходы). Можно уменьшить налог за 9 месяцев на страховые взносы с зарплаты, уплаченные в октябре за сентябрь?
- Как ведется учет НДС при экспорте?
- В какой момент надо списывать основное средство в бухгалтерском учете если оно демонтируется в течение 1 года?
- Надо ли компании на ЕНВД вставать на учет в том районе, где она открыла новый магазин?
- Как правильно уволить главного бухгалтера-пенсионера по собственному желанию?
- Как заполнить платежное поручение на уплату НДФЛ?
- Могут ли заключить договор займа две организации у которых директор (он же учредитель) один и тот же человек?
- Заполнение декларации по НДС
- Как оформить служебное удостоверение в коммерческой организации?
- Организация занимается международными грузоперевозками. Являются ли поездки водителей компании служебными командировками?
- Можно ли применять при расчетах наличными модели ККТ, бывшие в эксплуатации у других пользователей?
- Налоговая инспекция в рамках камеральной проверки по НДС требует предоставить копию кредитного договора с банком. Правомерно ли это?
- Может ли главный бухгалтер подписывать кассовые документы за бухгалтера-кассира, который находится в отпуске?
- Может ли ИП на ЕНВД использовать для расчетов с физлицами терминал?
- Компания приобрела авиабилеты у агентства. Можно ли принять к вычету НДС, если в счете фактуре от агентства стоит «Без НДС», а в «Маршрут-квитанции» перевозчика НДС выделен?
- Как отразить реализацию билетов и затраты на организацию концерта и учесть выручку
- Компания заключила договор с физлицом на оказание юридических услуг. Надо ли удерживать НДФЛ и платить взносы?
- Полагаются ли детские вычеты сотруднице за те месяцы, когда она находилась в отпуске по беременности и родам и зарплату не получала?
- Какими документами подтвердить расходы на транспортировку грузов по договору перевозки для целей расчета налога на прибыль?
- Можно ли применять льготу по налогу на имущество по объектам природоохранного назначения, находящимся на консервации?
- Можно ли уволить работника из одной организации и принять в тот же день на работу в другую?
- Учет разового платежа на комплексное обслуживание программы
- Как заполнить форму среднесписочной численности работников
- Как отразить списание денежных средств с расчетного счета
- Перенос вычета по НДС на другой отчетный период
- Сотрудница компании не вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Она сообщила, что беременна и хочет взять отпуск без сохранения зарплаты. Можно ли ей в этом отказать и уволить за прогул?
- Перерасчет удержанной суммы НДФЛ
- По какой форме оформлять путевой лист: унифицированной или свободной?
- Сотрудник заболел в последний рабочий день. Мы выплатили ему выходное пособие и зарплату, а позже оплатим больничный. Верно ли это?
- Какую должность указать в трудовом договоре, принимая на работу охранника?
- Как принять к вычету НДС с авансов при взаимозачете?
- Кому полагается льгота на пониженные тарифы?
- Как сдать сведения о среднесписочной численности
- Какое ОКТМО по Московской области, город Лобня
- Как рассчитать налог на прибыль при списание материалов
- Сотрудница вышла замуж, но сообщила о смене фамилии и паспортных данных только через год. Исправлять ли бухгалтерские и кадровые документы?
- Какие проводки сделать, если на предприятии был капитальный ремонт
- Как учитывать затраты на производство?
- Увольнение сотрудника за прогул
- Бухгалтерский учет по приобретению компьютерной программы
- По каким КБК организации платить обязательные страховые взносы в ПФР в 2014 году за декабрь 2013 года - на страховую и накопительную части трудовой пенсии или только на страховую? И что указывать в платежке - ОКАТО или ОКТМО?
- Можно ли учесть расходы на такси в целях налогообложения прибыли?
- Куда перечислять удержания по НДФЛ по имуществу
- Оплата питания и проживания при разъездной работе: начислять ли страховые взносы?
- В декабре с сотрудника излишне удержан НДФЛ. Можно ли его зачесть при начислении НДФЛ с зарплаты за январь следующего года?
- Как отразить в учете удержание денег за обучение с уволившегося работника?
- Как оформить смену единственного учредителя ООО и нужно ли платить алименты с доходов от передачи или продажи доли учредителя?
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- Как оформить на работу иностранца, у которого нет разрешения на работу?
- Когда нужно списывать в учете основное средство, требующее демонтажа?
- Можно ли закрыть ИП не погасив задолженность перед ПФР?
- Организация оказывает услуги питания и применяет ЕНВД. Нужно ли подавать уведомления в ИФНС об открытии новых кафе?
- Зачет требований по договору
- В каком порядке платятся налоги организацией, получившей в лизинг имущество (лизингополучателем)?
- Трудоустройство иностранного гражданина
- По какой ставке платить земельный налог с приобретенного участка?
- Нужно ли начислять НДС со стоимости услуг, которые казахстанская организация оказывает российской фирме?
- Можно ли принять к вычету НДС по чеку с АЗС?
- В каких документах необходимо указывать код ОКТМО
- Можно ли выплачивать пособие по несчастному случаю без расследования?
- Смогу ли воспользоваться остатком имущественного вычета, если получу вычет за квартиру стоимостью 900 000 руб.?
- Как отразить удержание из заработной платы увольняющегося сотрудника стоимости ДМС?
- Пересорт товара и какие исправленные документы должен предоставить поставщик
- ООО на УСН по просьбе контрагента выставило счет-фактуру c НДС. Нужно ли теперь сдавать декларацию?
- Вправе ли мы списывать представительские расходы?
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- Нужно ли подавать заявление на открытие обособленного подразделения при открытии нового магазина?
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- Как списывать расходы будущих периодов?
- Как расчитать ЕНВД за неполный квартал, в котором индивидуальный предприниматель снят с налогового учета?
- Руководитель сделал подарок в виде почетного диплома главному бухгалтеру. Облагается ли данное поощрение НДФЛ?
- Можно ли установить повышенный лимит остатка денег в кассе на 10 дней?
- Сроки сдачи деклараций на вмененке
- Какие последствия для компании, которой ИП простил процентный займ
- Надо ли сдавать отчетность по форме №П-3, если за 2014 год у нас среднесписочная численность составила 14 человек?
- Расходы по страхованию гражданской ответственности
- Может ли один человек быть генеральным директором и единственным учредителем в нескольких компаниях одновременно?
- Оформление первичных документов по пресс формам
- По какому КБК компании платить взносы на обязательное пенсионное страхование на накопительную часть трудовой пенсии?
- Заполнение отчетности 4-ФСС
- Счета и проводки по уступки прав
- Предприятие сдает нулевую отчетность, сотрудников нет. Какое количество (0 или 1) указать в сведениях о среднесписочной численности работников?
- Какие формы по итогам года представлять в ПФР вместе с РСВ-1 для отчетности по персонифицированному учету?
- Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и ушла в декретный отпуск со вторым ребенком. Продолжать ли платить компенсацию 50 руб. на первого ребенка, если ему еще нет трех лет?
- Какую отчетность по налогам и страховым взносам должна сдавать компания на упрощенке по итогам года?
- Компания вернула плательщику ошибочно зачисленную на ее расчетный счет сумму. Какие сделать проводки и облагать ли ее налогом при УСН?
- Как правильно отразить в документах перевыставление коммунальных услуг арендаторам?
- Предоставление процентного займа, НДС к вычету
- Нужно ли распределять расходы на командировку между разными налоговыми периодами?
- Как заполнить строку 280 раздела 2 декларации по УСН, если у ИП нет наемных работников?
- Сдача бухгалтерского баланса и сроки сдачи
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- Оформление отчетности и платежных документов
- Предоставление ученического отпуска работнику
- Какие формы бухгалтерской отчетности должна составлять компания на упрощенке по итогам года и куда их надо сдавать?
- Можно ли на УСН «доходы минус расходы» включить в расходы коммунальные платежи за сдаваемые в аренду помещения? В одном случае ИП платит их сам, а в другом после оплаты перевыставляет арендатору.
- Как внести сведения ООО, содержащий ЕГРЮЛ
- Как оформить и отразить поступление крупно-рогатого скота
- Можно ли заявить входной НДС частями?
- ОКТМО по Краснодарскому краю
- Договора инвестирования и долевого участия
- Правила заполнения платежных поручений и изменения в реквизитах
- Основные изменения законодательства, вступающие в силу с 2014 года
- В каких случаях инспекторы могут провести выездную налоговую проверку
- Как учете формировать резервы?
- Какую фамилию сотрудник должен указать в шапке заявления о смене фамилии?
- Кто должен уведомить контролирующие органы об открытии банковского счета?
- Организация питания следственно-арестованных
- Порядок ликвидации обособленного подразделения .
- В каком порядке уничтожаются документы при ликвидации ООО?
- Как отрыть обособленное предприятие на ЕНВД?
- Кто должен сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетности в налоговую через телекоммуникационные каналы связи в обязательном порядке?
- Как отразить в учете и налогообложении приобретение санаторно-курортной путевки?
- Как отразить продажу основных средств?
- Может ли организация использовать льготу по НДС при реализации платных медицинских услуг?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника?
- Как применять универсальные передаточные документы?