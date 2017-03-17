6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: если зарплата выплачена в декабре

Если вы выдали декабрьскую зарплату в декабре, не торопитесь заносить ее в раздел 2 формы 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года. ФНС России рекомендует посмотреть на дату выплаты денег.
Если вы выдали зарплату до 30 декабря, например, 29-го числа, тогда отразите ее в разделе 2 годовой 6-НДФЛ.
Если вы выдали зарплату 30 декабря, крайний срок уплаты НДФЛ – 9 января 2017 года. И поскольку срок уплаты наступил в следующем году, отражать выплату в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года не надо. Показать такую выплату следует в 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года.
Такой вывод содержится в письмах ФНС России от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@ и от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@.
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