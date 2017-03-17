Списать в расходы стоимость билета без посадочного талона нельзя

Чтобы подтвердить факт перелета, к электронному билету нужен посадочный талон. Иначе компания не сможет списать в расходы в стоимость билета.

Такой вывод следует из письма Минфина России от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80056.

Финансисты считают, что только марштут/квитанция и посадочный талон подтверждают, что сотрудник сел в самолет и фактически получил услугу.

Если работник потеряет посадочный талон, он должен получить у перевозчика справку. В ней указывается вся информация из потерянного посадочного талона.

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