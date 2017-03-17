Компенсация за задержку зарплаты НДФЛ не облагается

Минфин напомнил, почему с компенсации за задержку зарплаты не надо платить НДФЛ.

От обложения НДФЛ освобождаются любые компенсационные выплаты за исполнение работниками своих трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ).

Компенсация за задержку зарплаты относится к таким выплатам, поскольку предусмотрена трудовым законодательством. Поэтому ее сумма не облагается НДФЛ независимо от размера (письмо Минфина от 28.02.2017 № 03-04-05/11096).

Подробнее читайте «Во сколько обойдется задержка зарплаты в 2017 году».

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