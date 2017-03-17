В расчет отпускных включайте все выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда в вашей организации. Источник этих выплат значения не имеет. Полный перечень таких выплат назван в пункте 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922.

Но есть способ узнать учитываемые и неучитываемые выплаты проще и быстрее. Заходите в нашу новую статью, и вы узнаете:

Расчетный период, заработок за расчетный период, средний дневной заработок, порядок расчета отпускных, индексация отпускных, как рассчитать отпускные, если месяц не отработан и т. д.

том, как определить продолжительность отпуска, составить заявление на отпуск и грамотно оформить приказ на отпуск узнайте из нашего короткого и интересного видеоролика.

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