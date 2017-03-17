Налоговики разрешили предпринимателям платить меньше фиксированных взносов, чем раньше (письмо ФНС России от 7 марта 2017 г. № БС-4-11/4091).
Предприниматели платят за себя два вида взносов. Во-первых, рассчитанные из МРОТ. На 2017 год суммы такие:
– 23 400 руб. – пенсионные взносы;
– 4590 руб. – медицинские взносы.
Во-вторых, есть взносы по тарифу 1 процент с доходов, превышающих 300 000 руб. Раньше была неясность с тем, какие доходы брать для расчета - за вычетом расходов или без их учета?
ФНС объяснила, что это зависит от налогового режима, который применяет предприниматель. И подсказала, из какой строки деклараций брать цифру (см. таблицу ниже).
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Где взять доходы для расчета сверхлимитных взносов
|
Налоговый режим
|
Где взять доходы
|
Упрощенка с объектом "доходы"
|
Строка 113 декларации по упрощенке
|
Упрощенка с объектом "доходы минус расходы"
|
Строка 213 декларации по упрощенке
|
Вмененка
|
Сумма строк 100 деклараций по вмененке за I, II, III и IV квартал года
|
Патент
|
Региональный закон о патентной системе
|
Общий режим
|
Строка 060 декларации 3-НДФЛ
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