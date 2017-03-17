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Взносы ИП в 2017 году: разъяснения от ФНС

17 марта 741 просмотр

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Налоговики разрешили предпринимателям платить меньше фиксированных взносов, чем раньше (письмо ФНС России от 7 марта 2017 г. № БС-4-11/4091).

Предприниматели платят за себя два вида взносов. Во-первых, рассчитанные из МРОТ. На 2017 год суммы такие:

– 23 400 руб. – пенсионные взносы;

– 4590 руб. – медицинские взносы.

Во-вторых, есть взносы по тарифу 1 процент с доходов, превышающих 300 000 руб. Раньше была неясность с тем, какие доходы брать для расчета - за вычетом расходов или без их учета?

ФНС объяснила, что это зависит от налогового режима, который применяет предприниматель. И подсказала, из какой строки деклараций брать цифру (см. таблицу ниже).

КБК для взносов в размере 1 процент с доходов свыше 300 000 руб.  теперь тот же, что и для обычных фиксированных пенсионных взносов — 182 1 02 02140 06 1110 160. Его применяйте к платежам за периоды, начиная с 2017 года. В 2016 году было два отдельных КБК.

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Упрощенка с объектом "доходы"

Строка 113 декларации по упрощенке

Упрощенка с объектом "доходы минус расходы"

Строка 213 декларации по упрощенке

Вмененка

Сумма строк 100 деклараций по вмененке за I, II, III и IV квартал года

Патент

Региональный закон о патентной системе

Общий режим

Строка 060 декларации 3-НДФЛ

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