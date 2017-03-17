ФНС разъяснила три спорных момента по заполнению 6-НДФЛ за 2016 год: про декабрьскую зарплату, премии и зарплату с переходящим сроком для НДФЛ. Информация официальная и доступна только нашим читателям*.

1. На досрочную зарплату за декабрь налоговики закроют глаза. Если выдали зарплату, удержали и перечислили НДФЛ в конце декабря — не страшно. ФНС понимает, что компании надо закрыть год, поэтому к досрочной зарплате обещает не придираться. Покажите ее в разделе 2 годового 6-НДФЛ так:

Строка 100 — дата дохода, 31.12.2016;

Строка 110 — дата выплаты, например 27.12.2016;

Строка 120 — следующий день после выплаты, например, 28.12.2016.

2. Премии пока можно отражать как угодно. По мнению ФНС, дата выплаты в виде месячной производственной премии — последний день месяца, за который ее начислили. Если премия квартальная, то дата дохода — последний день месяца, в котором подписали приказ на выплату. Но не страшно, если вы ставите в 6-НДФЛ в качестве даты дохода день, когда выдали деньги. ФНС пока не считает это серьезной ошибкой.

3. Зарплату с переходящим сроком для НДФЛ можно показать в годовом расчете. Если срок для НДФЛ с зарплаты за декабрь выпал на 9 января, то такую выплату надо отразить в разделе 2 6-НДФЛ за I квартал 2017 года. Но не страшно, если запишите этот доход в раздел 2 расчета за 2016 год. Ведь дата дохода все равно выпадает на декабрь. Главное не продублируйте случайно эту выплату в разделе 2 расчета за I квартал. Иначе налоговики поинтересуются, где НДФЛ с этого дохода. Могут начислить пени и оштрафовать.

*На эти и другие вопросы в ходе вебинара журнала "Главбух" ответил Владислав Волков, начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России. Смотреть видео бесплатно по гостевому доступу >>

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