Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 18.03.2017: Юрпрактикум, Бухгалтерское законодательство, Материальная помощь

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Поставщик предлагает заменить договор купли-продажи на договор комиссии. Чем отличаются эти договоры?
- Как отражать в учете оценочные обязательства?
- Как отражать вклады учредителей в уставной капитал?
- Возвращают ли банки деньги после отзыва лицензии?
- Как продлить срочный трудовой договор?
- Как возместить сотруднику расходы на проезд до места командировки?
- В какие сроки и в каком порядке сдавать расчет платы за загрязнение окружающей среды?
- Сроки сдачи отчетности для ОСН и УСН?
- Какие образцы и формы документов по рабочим кадрам необходимы для кадрового учета?
- Как оформить и отразить в бухучете взаимозачет между двумя компаниями? И может ли ИП перевести на себя долг закрывшейся организации?
- Как квалифицировать для учета покупку платного доступа на иностранный сайт с научными статьями или докладами?
- Сколько знаков содержит код ОКТМО?
- Как отразить перевозку сотрудников на такси в учете и налогообложении?
- Как отражать сомнительные долги,создавать ли резерв?
- Как отразить затраты на производстве?
- Как отразить начисление и выплату дивидендов?
- Можно ли признать при "упрощенке" расходы на покупку спортивного инвентаря и одежды для сотрудников?
- Когда можно предоставить вычет на ребенка?
- Есть ли какие-нибудь ограничения по длительности командировки?
- Как учесть доходы и расходы от реализации имущественных прав
- Перечисления на карту другого человека
- Перечисление страховых взносов
- Налог на прибыль с обособленного предприятия
- Можно ли учесть расходы на питьевую воду для работников?
- Виды бытовых услуг попадающие под ЕНВД
- У индивидуального предпринимателя нет наемных работников. Нужно ли ему подавать в налоговую инспекцию сведения о среднесписочной численности работников?
- Начисление пособия по беременности и родам
- Что по итогам года делать с неиспользованным остатком резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете?
- Кто получает больничное пособие, если после болезни работник умер?
- Как учесть расходы на юридические услуги по представлению интересов компании в суде в бухгалтерской и налоговой отчетности?
- Как принять к вычету НДС по счету-фактуре,в котором сумма округлена до рубля
- Учет расходов по внедрению программного продукта
- Коммерческий кредит и НДС с него
- Когда и как организация может перейти с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения?
- Заполнение Книги доходов и расходов
- Счета и проводки по расходам на выполненные работы компании застройщика
- Устранение некачественно выполненных работ застройщика и учет расхода
- Как СРО сдавать декларацию по налогу на прибыль?
- Какие формы годовой бухгалтерской отчетности сдает в налоговую инспекцию малое предприятие?
- Компания начислила лишнюю выручку и заплатила с нее НДС, ошибка обнаружена через два года. Как исправить это в бухгалтерском и налоговом учете и вернуть НДС?
- Вправе ли ребенок получить наследство в случае смерти гражданского мужа матери
- Какие изменения в платежных поручениях и по суммам страховым взносам для предпринимателей в 2014 году
- Можно ли списывать стоимость запчастей для автомобиля без услуг по ремонту?
- По какой стоимости учитывать арендованной имущество?
- Как сдать отчет по аффилированным лицам?
- Как списать с баланса организации объект незавершенного строительства
- Как оформить сотрудника на работу по совместительству?
- Обязательно ли код ОКТМО должен состоять из 11 знаков? Заполняем платежное поручение на уплату налога.
- Можно ли предоставить работнику стандартные вычеты по НДФЛ за месяцы, в которых он был в отпуске без сохранения содержания?
- На основании каких документов можно принять расходы на командировку совместителя?
- Разрешение на использование столбов для прокладки электрических проводов
- Как платить НДС при экспорте в Казахстан?
- Можно списать долг перед учредителем как прощение долга?
- Нужно ли округлять НДС в счетах-фактурах?
- Какие выплаты положены сотруднице в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? Срок отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет истек.
- Как рассчитать оплату в выходные и праздничные?
- Отражать ли в бухучете НДФЛ, удержанный с материальной выгоды, полученной бывшим сотрудником?
- Продажа материальных ценностей, полученных безвозмездно: как учесть операцию в целях исчисления НДС и налога на прибыль?
- Заключение договора комиссии: как установить в нем размер вознаграждения?
- Недвижимость производственного назначения
- Открытие обособленного подразделения предпринимателем
- Как отразить сумму ущерба в результате сноса имущества?
- Что делать с импортным некачественным товаром и как его учитывать?
- Как предпринимателю рассчитать фиксированные страховые взносы?
- Какое имущество относится к основным средствам?
- Ошибочная отправка платежного поручения на перечисление НДФЛ
- Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете расходы по договорам личного страхования сотрудников от несчастных случаев?
- Какой код - ОКАТО или ОКТМО указать в налоговой декларации?
- Нужна ли в путевом листе отметка медработника?
- Как правильно оформить № КС-2 и КС-3?
- Нужно ли МУП применять ККТ при продаже концертных билетов?
- Как заполнить 3-НДФЛ?
- Надо ли ИП ,осуществляющему свою деятельность без привлечения других лиц, сдавать Сведения о среднесписочной численности?
- Как списать объект незавершенного строительства?
- Что нужно сдавать малым и некоммерческим предприятиям на УСН?
- Оплата проезда работника к месту работы: какие документы нужны?
- Сроки уплаты акциза
- Относится ли телевизор к движимому имуществу?
- Как отразить арендованное основное средство на забалансовом счете 001, если в договоре аренды не указана его стоимость?
- Какие налоги (кроме единого) нужно платить при упрощенке
- Какие контролирующие органы необходимо уведомить при открытие депозитного счета?
- Как соблюдать лимит остатка денежных средств в кассе?
- Как рассчитать пособие по беременности и родам?
- Нужно ли организации подрядчику оформлять акты по форме КС-2 и КС-3?
- Нужно ли организации платить страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу?
- Отчетность на УСН
- Как составить график отпусков вновь созданной организации?
- Как рассчитать пособие по больничному листу?
- Что ставить в платежных поручениях и декларациях код ОКАТО или ОКТМО?
- Вправе ли налоговики запрашивать документы о контрагенте, если выездная проверка не проводится?
- Как отразить налогообложение с подарка?
- Как отразить проценты по займу если акции заемщика выкупила?
- Нужно ли сдавать декларацию по НДФЛ ,если физлицо не получило доход от продажи автомобиля?
- Как воспользоваться задолженностью за ФСС?
- Перечисление страховых взносов
- Как определить стаж сотрудника для расчета больничного пособия
- Как определить среднесписочную численность сотрудников?
- Как оплатить работнику время вынужденного прогула?
- Куда отнести удержание комиссии за возврат железнодорожных билетов?
- Порядок ведения кассовых операций
- Можно ли расходы на канцтовары напрямую списывать на счета учета затрат, не проводя их стоимость через счет 10 «Материалы»?
- Потери от внутреннего неисправимого брака
- Как заполнить платежное поручение на уплату НДФЛ?
- Каков порядок учета оценочных обязательств по ликвидации скважин и восстановлению окружающей среды?
- Как заполнять платежные поручения по новым правилам?
- Как отразить возмещение затрат по лизингу оборудования в виде субсидий?
- Учебный отпуск
- Как устранить ошибку по курсовой разнице?
- Нужно ли восстанавливать принятый к вычету НДС при недостаче товаров?
- Как составить корректировочный счет-фактуру?
- Какие штрафы и условия по договору поставки?
- По какой цене оприходовать в учете отходы драгметаллов?
- Кто сдает бухгалтерский баланс?
- Сдают ли предприниматели бухгалтерский баланс?
- Как отразить в налогообложении и учете арендованные места для парковки?
- В каком периоде отразить хозяйственную деятельность?
- Как принять к вычету НДС по товарам приобретенным в период применения упрощенки,организация переходит на общую систему налогообложения?
- Как отражать расходы на ремонт здания?
- Как компании на УСН составить бухгалтерский баланс и начислить дивиденды?
- Расчет платы за загрязнение окружающей среды
- Как отразить предоплату без подписания договора?
- Как применять нормативные акты, регулирующие налогообложение?
- Как отразить в учете новогодние подарки для детей сотрудников?
- Как формировать уставной капитал компании?
- Какие изменения по кассовым операциям на предприятие в 2014 году?
- Какой ОКТМО соответствует ОКАТО 45286565000?
- Как отразить кредит в балансе?
- Как отчитать если предприниматель ведет несколько видов деятельности?
- Сотрудник не оформлял больничный
- Жалоба в трудовую инспекцию
- Как определить методику ведение раздельного учета по НДС?
- Компания приобрела шины для служебного автомобиля. Как это оформить и отразить в бухучете и при расчете налога на прибыль?
- Какую отчетность необходимо сдавать за прошлый год предпринимателю?
- По итогам проверки ФСС РФ не принял к зачету некоторые суммы пособий. Как отразить их в бухгалтерском и налоговом учете?
- Выдача подарков персоналу: начислять ли НДС?
- Как рассчитать земельный налог?
- Как определить расчетный период для отпуска?
- Как оформить трудовые отношение в сельскохозяйственном производственном кооперативе с членами кооператива?
- Как учесть доходы и расходы по посредническим операциям?
- Оплата услуг иностранца авансом: как рассчитать расходы?
- Как посреднику учитывать стоимость услуг, которая указана в иностранной валюте?
- Можно ли арендовать под офис квартиру?
- Как составить и сдать декларацию по НДС?
- Как заполнить декларацию по НДС при экспорте товаров?
- Оплата медицинских услуг работнику: облагаются ли они налогами и взносами, как отразить в учете?
- Как оплачивать работу главному бухгалтеру, который работал по совместительству?
- Как объяснить расхождения в декларации по НДС и налогу на прибыль?
- Как отразить негосударственное целевое финансирование?
- Какое время работы включить в расчетный период при расчете среднего заработка
- Заключен договор аренды транспортного средства: нужно ли приходовать материалы, стоимость которых возмещается арендодателю?
- Нужно ли восстанавливать НДС при перепродаже ОС?
- Как отразить лизинговые платежи за пользование имуществом?
- Как отразить в учете выкупленное лизинговое имущество?
- Что грозит компании, которая выставила счет-фактуру?
- Сотрудники направлены на работу в другую местность: регистрировать ли там обособленное подразделение?
- Можно ли предоставить оплачиваемый отпуск внешнему совместителю без предоставления справки от основного места работы?
- Приобретение транспортного средства в лизинг
- Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат
- Не использованная сумма командировочных расходов
- Как рассчитать земельный налог, если в середине года изменилась кадастровая стоимость участка?
- Как отразить в бухгалтерском учете "Монтаж структурированной кабельной системы" стоимостью 200 тыс. руб.?
- Соглашение сторон о расторжении трудового договора
- Можно ли погасить подотчетнику перерасход, если он расплатился своей картой?
- Декларация по УСН
- Как учитывать НДС если товар из розницы вернется на оптовый склад?
- Как рассчитать налог на имущество с автомобиля-лаборатории?
- Заём ИП
- Как должнику отразить в бухучете и при налогообложении расчеты по договору поручительства
- Как определить срок исковой давности для списания дебиторской задолженности?
- Кто может сдавать отчетность по форме КНД 0710098?
- Какой код указывать в отчетности в ФСС России?
- Как посреднику оформить приобретение товаров (работ, услуг) для заказчика
- Как отразить расходы на рекламу?
- Как отразить проценты по займу?
- Коды ОКТМО по городу Москва?
- Можно ли оплатить сотрудику больничный лист, выданный с нарушением порядка выдачи листков нетрудоспособности?
- Как оформить и отразить в бухучете сдачу наличных денег из кассы предприятия в банк?
- Как рассчитывать лимит для применения УСН
- Можно ли уволить беременную сотрудницу?
- В кассу была оприходована не вся сумма, пробитая по ККТ. Как все исправить, если это обнаружилось во время проверки кассовой дисциплины?
- Применение ЕСХН
- Какие налоги платить при безвозмездной передачи имущества между двумя фирмами?
- Как оформить договор поручения?
- Что включает в себя МРОТ
- Расходы по оценке
- Как производится передача денег в централизованную кассу предприятия
- Льгота по НДС при выполнении работ по реставрации памятников истории и культуры
- Кто, как и когда обязан представить бухгалтерскую отчетность
- Доход от реализации имущества
- Как отразить восстановление НДС
- Декларация по УСНО
- Регистрация ККТ
- Расходы на фильтр для воды
- Структура ОКТМО
- Оптовая продажа ГСМ
- Пожарная сигнализация налогом на имущество не облагается
- Оплата работнику обследования и лечения в клинике.
- Пониженный тариф по взносам
- Как провести переоценку основных средств
- Как при суммированном учете скорректировать норму рабочего времени на периоды отпуска, болезни, командировок и так далее?
- Увольнение сотрудника
- Какую отчетность необходимо предоставлять ЗАО
- Недостача во время ревизии
- Сведения о среднесписочной численности сотрудников?
- Как начислять страховые взносы в ПФР в 2014 году
- Как посреднику на упрощенке признать в доходы посредническое вознаграждение?
- Как оформить доплату за образовательные услуги, чтобы не платить с нее НДС?
- Можно ли применять по "упрощенке" региональную ставку налога?
- Как оформить сокращение сотрудников?
- Как отразить в учете расходы на установку пожарной сигнализации?
- Как отразить в учете прощение долга?
- Присвоение бухгалтером средств организации
- Нужно ли подавать в налоговую сведения на агента (физлицо)?
- Как отразить расходы на билеты на новогоднее представление и вычет НДС?
- Как разобраться с новыми ОКТМО по Тверской области город Торжок?
- Можно ли уменьшить работникам премиальную часть зарплаты?
- Какие операции можно отражать на 84 счете?
- Применение кассового аппарата при микрофинансовой деятельности
- Как принять сотрудника на должность Исполняющего обязанность?
- Компания не ведет деятельность. Можно ли по итогам года составить и сдать в налоговую инспекцию единую (упрощенную) налоговую декларацию?
- Как рассчитывать ЕНВД?
- Как платить страховые взносы с января 2014 года
- Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон: облагается ли страховыми взносами?
- Какие функции выполняет налоговый агент по НДС?
- Как правильно отразить ведение первичного учета по банковским операциям при электронной системе расчета?
- Как отразить в учете и налогообложении приобретение БСС "Системы Главбух"?
- Может ли налоговая инспекция назначить выездную налоговую проверку, если такая проверка уже идет (за другой период)?
- В каких случаях необходимо выставлять счета-фактуры покупателю?
- Каковы нормы расхода топлива на наш автопогрузчик?
- Как списать недостачу имущества?
- Какое имущество относится к основному средству?
- Как правильно округлять налоги до рубля и рассчитать НДС?
- Можно ли выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет, если с тех пор сменился учредитель?
- Как отразить в учете и налогообложение рассылку по почте сувенирных календарей?
- Ускоренная амортизация
- НДФЛ с дивидендов
- Номера платежного поручения сокращен до трех последних знаков
- Нужно ли регистрировать обособленные подразделения?
- Как учесть изменение заработной платы при расчете среднего заработка?
- Как получить денежные средства во временное пользование от жильцов ТСЖ?
- Как перечислить транспортный налог?
- Когда возникает право на вычет НДС,уплаченного на таможне при импорте?
- как рассчитать взносы и НДФЛ?
- Где брать коды УИН и УИП для заполнения платежного поручения?