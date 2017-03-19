Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 19.03.2017: Взносы в ПФР, ФОМС, ФСС , Налог на прибыль, НДФЛ

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Можно ли учесть при расчете налога на прибыль страховые взносы, начисленные с разовых премий?
- Как оформить продажу автомобиля и пакет документов?
- Когда удерживать НДФЛ с премии, начисленной за прошлый период и выплаченной вместе с авансом?
- Заполнение сведений о среднесписочной численности индивидуальным предпринимателем
- Кадастровая стоимость изменилась в течении года
- Предоставление сведений о среднесписочной численности
- Как переделать договор, чтобы уменьшить доначисления по проверке?
- Как предпринимателю заполнить платежное поручение на перечисление налога
- Как применять универсальный передаточный документ (УПД)
- Универсальный передаточный документ
- Страховые взносы
- Как подтвердить исключительные права на сайт
- Приобретение ГСМ за наличные
- Договор на аренду офисных помещений с физическими лицами
- Когда нужно уведомить налоговую инспекцию о привлечении к работе иностранцев
- Разработка компьютерных программ
- Когда исключить из налоговой базы стоимость выбывших объектов недвижимости
- Нужно ли снять организацию с учета в качестве плательщика ЕНВД
- Новая транспортная накладная
- Кассир не пробил чек
- Можно ли перенести вычет по НДС на следующие налоговые периоды
- Нужно ли вносить в трудовую книжку запись о службе в армии
- Исключение из ЕГРЮЛ
- Открытие этого депозитного счет
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- Резерв на отпуска
- Как ИП сдавать баланс и отчетность в статистику
- Торговля товарами промышленного назначения
- Учет суммы премии для расчета командировочных
- Комиссия за возврат излишне перечисленных денежных средств нерезиденту
- Сотрудник не является на работу
- Как правильно заполнить декларацию по НДС
- Как отразить отпуск материалов в эксплуатацию (производство)
- Как избавиться от временных активов и обязательств
- Как составить акт об уничтожении алкогольной продукции
- Определение статуса сотрудника (резидент или нерезидент)
- Недостачи, выявленные в ходе проведения инвентаризации
- Как рассчитать транспортный налог
- Платить ли налог на имущество с дорожного катка, который приобретен и учтен с составе основных средств в ноябре 2013 года?
- Убыток по налогу на прибыль
- Страховые взносы ИП
- Штрафы предпринимателя
- Раздельный учет НДС
- Когда прерывается трудовой стаж
- Продажа товаров в кредит без ККт
- Возможно ли сумму убытка учесть при налогообложении прибыли
- Выдача займов физическим лицам
- Имущественный вычет
- Как отразить в бухучете зачет взаимных требований
- Уплата гарантийного платежа по договору - с НДС или без?
- Патент на нежилое помещение
- Может сотрудник уйти в учебный отпуск, если он находится в ежегодном отпуске?
- Какие виды услуг общественного питания подпадают под ЕНВД
- Какие расходы предприниматель может учесть в составе профессионального налогового вычета
- Расчет курсовой разницы
- Удержание НДФЛ при выдаче аванса по заработной плате.
- Как отразить в бухучете и при налогообложении проценты по полученному векселю
- Оплата нескольких больничных пособий за один и тот же день
- Отчетность в ПФР вовремя не сдана: какие штрафы грозят?
- Транспортировка груза за пределами РФ.
- Сдача уточнённых деклараций
- Выбор ОКВЭД
- Создание резервного фонда на ликвидацию ЧС
- Куда сдавать 3-НДФЛ
- Открытие счета за рубежом
- Модернизация основного средства
- Ошибка в счете-фактуре
- Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов
- Продукция отгружается по местонахождению обособленного подразделения организации-покупателя
- Уто должен подать уточненный расчет?
- НДФЛ при продаже автомобиля
- Реконструкция объекта недвижимости
- Материальная помощь бывшему сотруднику
- Аттестация рабочих мест
- ЕНВД при оказании парикмахерских услуг
- Дополнительный оплачиваемый чернобыльский отпуск
- Учредитель безвозмездно передал компании мебель. Какими проводками отразить это в бухучете?
- НДС с аванса
- Сведения о среднесписочной численности
- Снятие с учета обособленного подразделения
- Расчеты наличными ограничат в начале года
- Поступление наличных денежных средств по договорам долевого участия в строительстве
- В каких случаях можно заменить отпуск денежной компенсацией
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- Заключение договора на оказание услуг с иностранным ИП
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