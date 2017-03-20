Подтверждение вида деятельности в ФСС примут после 15 апреля

Срок подтверждения основного вида деятельности — 15 апреля — в 2017 году выпадает на субботу. Однако в фонде уверяют, что примут документы до 17 апреля включительно (письмо ФСС РФ от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).

Подтверждать вид деятельности в ФСС в 2017 году в электронном виде или на бумаге должны все без исключения организации, зарегистрированные в 2016 году и ранее. Это в интересах компании. Если не представить подтверждение основного вида деятельности, фонд установит максимальный тариф по взносам на травматизм из всезх заявленных видов деятельности.

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