Стало ясно, что выдавать вместо кассовых чеков в труднодоступных местностях

Чиновники утвердили правила выдачи и учета документов, подтверждающих расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (постановление Правительства РФ от 15 марта 2017 г. № 296).

Организации и ИП, которые работают в труднодоступных и отдаленных местностях. Список таких местностей утверждают региональные власти (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Это касается и онлайн-ККТ.

В частности, среди новых правил есть такие:

документ заполняется в двух экземплярах или должен иметь отрывную часть;

учет документов ведется в журнале учета, который должен быть пронумерован, прошнурован и подписан руководителем (или ИП);

запись в журнале осуществляется по каждому документу;

испорченный документ должен быть перечеркнут и приложен к журналу;

копии документов (их отрывные части) хранятся в систематизированном виде не менее 5 лет.

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