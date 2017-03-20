Стало ясно, что выдавать вместо кассовых чеков в труднодоступных местностях

Чиновники утвердили правила выдачи и учета документов, подтверждающих расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (постановление Правительства РФ от 15 марта 2017 г. № 296).
Организации и ИП, которые работают в труднодоступных и отдаленных местностях. Список таких местностей утверждают региональные власти (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Это касается и онлайн-ККТ.
В частности, среди новых правил есть такие:
- документ заполняется в двух экземплярах или должен иметь отрывную часть;
- учет документов ведется в журнале учета, который должен быть пронумерован, прошнурован и подписан руководителем (или ИП);
- запись в журнале осуществляется по каждому документу;
- испорченный документ должен быть перечеркнут и приложен к журналу;
- копии документов (их отрывные части) хранятся в систематизированном виде не менее 5 лет.
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