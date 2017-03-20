Минфин напомнил, по каким признакам установить статус налогового резидента (письмо от 15.02.2017 № 03-04-05/8334).
Чтобы определить налоговый статус работника, надо рассчитать, как долго он находится или находился на территории РФ.
Если 183 календарных дня и больше, он — налоговый резидент. Тогда его доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%. Если меньше 183 дней, он не является налоговым резидентом. И с доходов надо удерживать налог по ставке 30%.
Когда определяете налоговый статус работника, учитывайте все дни, когда он находился в России, в том числе дни приезда в страну и выезда.
Еще по теме:
- Патент для иностранных граждан в 2017 году
- Удерживать ли НДФЛ с выплат сотрудникам, которые работают за границей
- Страховые взносы с иностранцев в 2017 году
- У большинства иностранных сотрудников должны быть полисы ДМС
Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону