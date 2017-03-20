Новый повод для отказа в регистрации

Двусторонняя печать документа – повод для отказа в регистрации компании или предпринимателя. Такой вывод следует из письма ФНС России от 09.03.2017 № ГД-3-14/1605@.

Налоговики указали, что требования к документам для постановки на учет установлены приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Одно из таких требований – запрет на использование двусторонней печати документов и заявлений.

Введение такого требования не случайно. Дело в том, что утвержденные формы заявлений, уведомлений и сообщений являются машинно-ориентированными. Они предназначены для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений с использованием технических средств, в том числе сканирования.

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