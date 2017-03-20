ФНС выделила три главных признака фирмы-однодневки. Из-за договоров с такой компанией налоговики на проверке снимают вычеты по НДС и расходы и пересчитывают налоги.

Массовый адрес. Для зарегистрированных до 1 августа 2016 года это адрес, который используют более 50 компаний. Для остальных риски появляются, если на адресе находится более 10 компаний. Массовый директор. Проблемы возникнут, если директор руководит более чем в 5 компаниях. Для зарегистрированных до 1 августа 2016 года массовым будет директор, который руководит более 50 компаниями. Массовый учредитель. В зоне риска компании, учредитель которых участвует более чем в 50 компаниях. Если регистрация была позже 1 августа 2016 года, то критерий – более 10 компаний.

Проверьте и вы своих контрагентов. В процессе проверки вы получите рекомендацию, насколько опасно заключать договор. И узнаете, что ФНС думает об этой компании. А значит, обезопасите свои расходы и вычеты.

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