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Три главных признака фирмы-однодневки от ФНС

20 марта 1183 просмотра

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ФНС выделила три главных признака фирмы-однодневки. Из-за договоров с такой компанией налоговики на проверке снимают вычеты по НДС и расходы и пересчитывают налоги.

  1. Массовый адрес. Для зарегистрированных до 1 августа 2016 года это адрес, который используют более 50 компаний. Для остальных риски появляются, если на адресе находится более 10 компаний.
  2. Массовый директор. Проблемы возникнут, если директор руководит более чем в 5 компаниях. Для зарегистрированных до 1 августа 2016 года массовым будет директор, который  руководит более 50 компаниями. 
  3. Массовый учредитель. В зоне риска компании, учредитель которых участвует более чем в 50 компаниях. Если регистрация была позже 1 августа 2016 года, то критерий – более 10 компаний.

Проверьте и вы своих контрагентов. В процессе проверки вы получите рекомендацию, насколько опасно заключать договор. И узнаете, что ФНС думает об этой компании. А значит, обезопасите свои расходы и вычеты.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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