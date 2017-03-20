Минфин скорректировал КБК по взносам на 2017 год

Минфин внес очередные поправки в КБК 2017. Обновленные коды бюджетной квалификации (КБК) на 2017 год утверждены приказом от 01.03.2017 № 27н.

Финансисты исключили из перечня КБК коды, на которые ранее уплачивались страховые взносы:

Посмотреть актуальные КБК, которые надо писать в поле 104 платежки на уплату налогов и взносов, вы можете в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.

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