Минфин скорректировал КБК по взносам на 2017 год

Минфин внес очередные поправки в КБК 2017. Обновленные коды бюджетной квалификации (КБК) на 2017 год утверждены приказом от 01.03.2017 № 27н.
Финансисты исключили из перечня КБК коды, на которые ранее уплачивались страховые взносы:
- на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС, – 392 1 02 02101 08 0000 160;
- обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в ФФОМС, – 392 1 02 02103 08 0000 160.
Посмотреть актуальные КБК, которые надо писать в поле 104 платежки на уплату налогов и взносов, вы можете в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.
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