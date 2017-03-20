Утвержден новый документ по взносам

Решение об уточнении реквизитов платежного поручения по взносам на травматизм ФСС будет принимать по обновленной форме.

Новая форма решения утверждена приказом ФСС России от 13.02.2017 № 40 и применяться будет с 24 марта 2017 года.

Обновление документа потребовалось из-за того, что теперь Фонд соцстраха контролирует только взносы на травматизм.

Администрирование взносов на случай болезни и материнства перешло ФНС России. Подробнее читайте в статьях «Страховые взносы в 2017 году» и «Страховые взносы в 2017 году изменения, свежие новости».

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