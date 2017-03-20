Если декларацию по НДС вы подавали в электронном виде, инспекторы примут только электронные пояснения по НДС. С этого года пояснения на бумаге не пройдут.

Смотрите пошаговый алгоритм, как отправить по ТКС в инспекцию ответ на требования по декларации.

Шаг 1. Загрузите требование. Найдите в программе спецоператора список требований к декларации по НДС. Выберите из него то, на которое будете отвечать. ИФНС присылает требования в двух форматах:

в виде машиночитаемого файла в формате XML;

в виде документа в формате PDF.

Форма требования о представлении пояснений утверждена в приложении 1 к приказу ФНС России от 8 мая 2015 № ММВ-7-2/189. Машиночитаемый файл требований начинается с 1165050 и имеет формат XML. Число 1165050 как раз и означает, что это форма с КНД 1165050. Файл может называться, например, так: 1165050_7702_7702123457500301001_d81c38e7-f228-48fd-ad8c-65dfa2e6ef3f_20171201_d81c38e7-f228-48fd-ad8c-65dfa2e6ef3f.xml.

Сохраните машиночитаемый файл на компьютер.

Чтобы скачать файл, зайдите в него и откройте наверху вкладку «Получен». Загрузите файл в программу «Налогоплательщик ЮЛ». Для этого выберите в панели «Документы» строку «Требования о предоставлении пояснений по НДС». Откроется окно со списком уже загруженных требований. Нажмите в верхней панели этого окна кнопку «Загрузить» и выберите нужный файл.

Шаг 2. Откройте форму ответа на требование

Шаг 3. Заполните ответ на требование

Шаг 4. Загрузите файл ON_ОТTRNDS…» в программу спецоператора

Подробнее со скриншотами, как подать уточнения к декларации по НДС, смотрите в рекомендации от Системы Главбух.

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