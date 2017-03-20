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Расскажите директору, откуда в годовом балансе взялись такие цифры

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Опубликован производственный календарь на 2018 год

20 марта 81 просмотр

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Мы подготовили производственный календарь на 2018 год со всеми выходными и праздниками. а также посчитали нормы труда на 2018 год. Минтруд России подготовил проект постановления Правительства РФ, который установит перенос праздничных дней в 2018 году.

Производственный календарь в 2016 году предполагает шесть длинных выходных — три и больше нерабочих дней подряд — и три рабочие субботы. Скорее всего, этот вариант Правительство примет без изменений.

Производственный календарь на 2018 год поможет посчитать зарплату, пособия, средний заработок для выходных и командировочных. Кроме того, по производственному календарю на 2018 год уже можно планировать отпуск.

Смотрите в статье нормы труда, выходные и праздники, другие подробности и сам производственный календарь на 2018 год.

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Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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