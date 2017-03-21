Стало ясно, как заполнять платежки на перечисление штрафов

Если в платежке на перечисление административного штрафа заполнен реквизит «ИНН плательщика», то в графе «Код» надо поставить ноль. Указывать и ИНН, и УИН в одном поручении не нужно (письмо ФНС России от 13 марта 2017 г. № ЗН-4-1/4434).

В платежном поручении на перечисление административных штрафов должны быть все реквизиты, которые позволяют идентифицировать плательщика, получателя платежа и сам платеж. Правила заполнения платежек утверждены приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н. В них сказано, что при заполнении платежек физлица обязаны указывать ИНН (в поле «ИНН плательщика») или уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20-25 знаков (в поле «Код»). Если штраф перечисляет компания, то она обязана заполнить поле «ИНН плательщика». Указывать УИН при этом не нужно.

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