Про отчетность в ПФР и ФСС, взносы, зарплату и проверки

Опубликован апрельский номер журнала «Главбух». Из него вы узнаете, почему стало опасно опаздывать с подтверждением вида деятельности, какие новые отчеты надо сдавать в ПФР, кому надо срочно свериться с инспекцией по взносам и др.
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Что изменилось
- Как теперь сдавать уточненки и с какими кодами
- ФНС разъяснила, как впервые отчитаться по страховым взносам
Налоги, бухучет и взносы
- Новые отчеты в ПФР — когда сдавать и как заполнять
- По-новому подтверждайте вид деятельности в ФСС
- ФСС ждет от вас электронное подтверждение деятельности — пошаговая инструкция
- ПФР предупреждает вас о частых ошибках в СЗВ-М
- Важный документ: таблица, которая поможет вам стрясти с менеджеров первичку
Проверки
- Экстренные меры на случай, если от вас требуют заплатить старые взносы
- Требуется быстрое решение: в компанию пришло письмо от Роскомнадзора о проверке
- Что нам будет, если формально заполняем журналы по охране труда
- Девять консультаций: что срочно ждет от вас инспекция
Зарплата
- Почему не оплатили отпуск за свой счет, или Самые неожиданные претензии к зарплате
- Как расшифровать «письмо счастья» из ПФР
- Самый интересный вопрос: можно ли самим вписать в больничный название компании
Расчеты
- Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам
- Сколько платежек оформлять по НДФЛ
Вокруг бухгалтерии
- На каких бухгалтерских документах печати больше не нужны
- Для каких товаров лучше всего подходит счет 45
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