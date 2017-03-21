Про отчетность в ПФР и ФСС, взносы, зарплату и проверки

Опубликован апрельский номер журнала «Главбух». Из него вы узнаете, почему стало опасно опаздывать с подтверждением вида деятельности, какие новые отчеты надо сдавать в ПФР, кому надо срочно свериться с инспекцией по взносам и др.

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Что изменилось

Налоги, бухучет и взносы

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