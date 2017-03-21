Готовя к сдаче «зарплатную» отчетность, учтите, что сроки сдачи 4 отчетов перенесены.

1. Изменены сроки сдачи 6-НДФЛ за 2016 год и 1 квартал 2017 года. А все из-за того, что последние дни сдачи выпадают на выходные – 1 и 30 апреля соответственно. Поэтому крайний срок сдачи 6-НДФЛ за 2016 год – 3 апреля, а 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года – 2 мая.

Чтобы не ошибиться в отчете, посмотрите статьи: «6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения» и «Форма 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: сроки, бланк, образец заполнения».

2. Срок подачи заявления и справки для подтверждения основного вида деятельности — 15 апреля — в 2017 году выпадает на субботу. Однако в фонде уверяют, что примут документы до 17 апреля включительно (письмо ФСС РФ от 08.02.2017№ 02-09-11/16-07-2827). Подробнее читайте «Подтверждение вида деятельности в ФСС - 2017: сроки, бланк».

3. Единый расчет по страховым взносам впервые надо сдать в ИФНС по итогам 1 квартала не позже 2 мая 2017 года. Общий срок представления расчета – 30 апреля 2017 года. Но он выпал на воскресенье, выходной день. Поэтому по правилам НК РФ крайний срок переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Подробнее про расчет читайте в статьях «Единый расчет по страховым взносам в ФНС с 2017 года: пример заполнения» и «Контрольные соотношения расчета по взносам в 2017 году»