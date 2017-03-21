Минфин: когда нельзя совмещать ЕНВД и УСН

Законодательство не запрещает компаниям и предпринимателям совмещать ЕНВД и УСН. Но есть ситуация, когда такое совмещение невозможно.
Минфин указал, что если компания или ИП ведут одну и ту же деятельность на разных территориях города или муниципального района, применять одновременно ЕНВД и УСН нельзя.
Совмещение режимов разрешено, если компания или ИП ведут одну и ту же деятельность в разных городах или муниципальных районах. Такой вывод содержится в письме Минфина России от 17.02.2017 № 03-11-11/9389.
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