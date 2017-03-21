Поменяются правила использования материнского капитала

Средства материнского капитала можно будет направить на покупку автомобиля. Такие поправки внесены на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 125755-7).

Депутаты предлагают разрешить многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и с детьми-инвалидами выплачивать автокредиты из средств материнского капитала.

Либо тратить маткапитал на покупку машины. При этом продажа автомобиля будет возможна только спустя три года после покупки.

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