28 марта у бухгалтера два дела по налогу на прибыль

28 марта у бухгалтера два важных дела – надо заплатить налог на прибыль за 2016 год и представить годовую декларацию по налогу на прибыль.

Причем сдать декларацию надо по новой форме. В частности, в обновленном бланке изменилась строка 041 приложения № 2 к листу 02. Теперь в ней надо отражать не только налоги и сборы, но и страховые взносы, начисленные по правилам налогового законодательства.

Подробнее читайте в статьях «Декларация по налогу на прибыль за 2016 год: новая форма, образец» и «Декларация по налогу на прибыль 2016: пример заполнения».

Заплатить годовой налог и представить декларацию по прибыли должны бухгалтеры компаний, которые в 2016 году:

вели деятельность на общем режиме;

работали на спецрежимах и получили дивиденды или доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам.

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