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6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: скачайте бланк и смотрите пример заполнения

21 марта 247 просмотров

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ФНС напомнила, как показать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ. Дата дохода — 31 декабря, срок уплатны НДФЛ выпадает на следующий рабочий день, 9 января. Значит, зарплату за декабрь надо показать в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал (письмо ФНС России от 25 января 2017 г. № БС-4-11/1250).

Объяснение такое. Раздел 1 расчета 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом за первый квартал (1 квартал), полугодие (по итогам 2 квартала), девять месяцев (по итогам 3 квартала) и год (по итогам 4 квартала). В разделе 2 расчета 6-НДФЛ отражаются операции только за последние три месяца этого периода. В случае с годовым отчетом — за 4 квартал, то есть октябрь, ноябрь и декабрь  .

Если операция начинается в одном периоде представления, а заканчивается в другом, то такая операция отражается в том периоде, в котором завершена. Операция считается завершенной в том периоде, в котором наступает срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ). Например, зарплату за декабрь вы начислили в 4 квартале 2016 года, а срок уплаты НДФЛ выпадает на 1 квартал 2017-го. Значит, ее надо отразить в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал. 

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения

Что с чем должно сходиться в годовых 2 НДФЛ и 6 НДФЛ
Если вы отразили декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ за 2016 год (по итогам 4 квартала), не переживайте. Уточненку сдавать не надо и штрафы компании не грозят. Ведь уточненный расчет по форме 6-НДФЛ представляется при обнаружении в расчете:

  • неотражения или неполноты отражения сведений;
  • ошибок, которые привели к занижению или завышению суммы налога.

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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