Единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году выросло

С1 февраля минимальные выплаты на ребенка проиндексировали. Их увеличили с учетом с индекса потребительских цен за 2016 год.

Кроме минимальных ежемесячных выплат, выросли и единовременные:

при рождении ребенка;

за постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности.

В январе 2017 года выплата при рождении ребенка составляла 15 512,65 руб, а за постановку на учет в ранние сроки беременности — 581,73 руб.

С 1 февраля 2017 года эти пособия выросли Выплата при рождении ребенка – 16 350,33 руб., за постановку на учет в ранние сроки – 613,14 руб.

Базовые размеры пособий есть в Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ. Но как их индексировать, из закона не ясно. Смотрите, как пересчитать единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году в нашей новой статье. Есть два варианта — выбирайте, какой больше понравится.

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