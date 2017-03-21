Единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году выросло

С1 февраля минимальные выплаты на ребенка проиндексировали. Их увеличили с учетом с индекса потребительских цен за 2016 год.
Кроме минимальных ежемесячных выплат, выросли и единовременные:
- при рождении ребенка;
- за постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности.
В январе 2017 года выплата при рождении ребенка составляла 15 512,65 руб, а за постановку на учет в ранние сроки беременности — 581,73 руб.
С 1 февраля 2017 года эти пособия выросли Выплата при рождении ребенка – 16 350,33 руб., за постановку на учет в ранние сроки – 613,14 руб.
Базовые размеры пособий есть в Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ. Но как их индексировать, из закона не ясно. Смотрите, как пересчитать единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году в нашей новой статье. Есть два варианта — выбирайте, какой больше понравится.
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