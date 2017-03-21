Посмотрите пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года. Если в зарплате декабря нашли ошибку, сразу пишите правильные суммы в 6-НДФЛ за 2016 год. Образец заполнения смотрите ниже.

Допустим, перед новогодними праздниками всем работникам компании выдали расчет за декабрь 2016 года. В марте бухгалтер нашел арифметическую ошибку в декабрьской зарплате, из-за которой одному из работников начислили больше, чем следовало. Лишние суммы удержали из мартовского аванса. Как заполнить 6-НДФЛ за 2016 год в подобном случае?

Если 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года компания еще не сдавала (крайний срок – 3 апреля 2017 года), отчет нужно заполнить с учетом скорректированных сумм. В противном случае вам придется сдавать утоненный расчет 6-НДФЛ. Аналогичный вывод - в письме ФНС России от 27 января 2017 г. № БС-4-11/1373@.

Пример

Заработную плату в ООО «Заря» выдают 5 и 20 числа каждого месяца. 5 января 2017 года – нерабочий праздничный день. Поэтому с работниками рассчитались 30 декабря 2016 года.

Деньги, выплаченные до 31 декабря 2016 года, считаются авансом. Поэтому удерживать НДФЛ в декабре не было необходимости. В следующий раз работники получали доходы 20 января 2017 года. Это был аванс за январь. Из этих сумм и должен удерживаться «декабрьский» НДФЛ.

По состоянию на 31 декабря 2016 года бухгалтер сделал проводки по начисленной зарплате - на сумму 300 000 руб. Эта сумма должна была увеличить показатель по строке 020 в 6-НДФЛ за 2016 год, а исчисленный НДФЛ (39 000 руб.) – сумму по строке 040.

21 марта 2017 года выяснилось, что зарплата за декабрь начислена с ошибкой: сумма должна быть меньше на 10 000 руб. Так как 6-НДФЛ за 2016 год бухгалтер еще не сдавал, он может заполнить отчет с учетом всех необходимых исправлений.

В разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год – доходы и НДФЛ с января по декабрь. Но если предположить, что в разделе 1 - только декабрьские суммы, он будет выглядеть так, как показано в образце (ниже).

6-НДФЛ за 4 квартал 2016: пример заполнения раздела 1

В 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года будет декабрьская зарплата с учетом уточненных данных (образец – ниже).

6-НДФЛ за 1 квартал 2017: пример заполнения раздела 2