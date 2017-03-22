Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года сдается по итогам каждого отчетного периода: квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сроки сдачи расчетов в 2017 году мы привели в таблице.
Представить новую форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года на бумаге нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В электронном виде – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Об этом сказано в пункте 1 статьи 24 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ.
Если крайний срок сдачи расчета приходится на выходной, отчитайтесь в ближайший рабочий день. Это следует из статьи 193 Гражданского кодекса РФ. Хотя правило о переносе сроков прямо не прописано в Законе от 24 июля 1998 № 125-ФЗ, можно применять другие отрасли законодательства по аналогии. Как сдавать расчеты за 2017 год, смотрите в таблице ниже.
Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года новый бланк скачать бесплатно в Excel >>
Сроки сдачи новой формы 4-ФСС в 2017 году
|
Период отчетности
|
Срок сдачи 4-ФСС на бумаге
|
Срок сдачи электронной 4-ФСС
|
1 квартал 2017 года
|
Не позднее 20 апреля
|
Не позднее 25 апреля
|
Полугодие 2017 года
|
Не позднее 20 июля
|
Не позднее 25 июля
|
9 месяцев 2017 года
|
Не позднее 20 октября
|
Не позднее 25 октября
|
2017 год
|
Не позднее 22 января 2018 года
|
Не позднее 25 января 2018 года
Обратите внимание, форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года надо сдавать в новом формате. Он утвержден приказом ФСС России от 09.03.2017 № 83. Смотрите также образец заполнения 4-ФСС за 1 квартал 2017.
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