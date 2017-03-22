Наши сайты
3 месяца подписки в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Новые лидеры и апрельские задания

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Изменились правила сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2017 года

22 марта 1972 просмотра

Новости по теме

Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года сдается по итогам каждого отчетного периода: квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сроки сдачи расчетов в 2017 году мы привели в таблице.

Представить новую форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года на бумаге нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В электронном виде – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Об этом сказано в пункте 1 статьи 24 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ.

Если крайний срок сдачи расчета приходится на выходной, отчитайтесь в ближайший рабочий день. Это следует из статьи 193 Гражданского кодекса РФ. Хотя правило о переносе сроков прямо не прописано в Законе от 24 июля 1998 № 125-ФЗ, можно применять другие отрасли законодательства по аналогии. Как сдавать расчеты за 2017 год, смотрите в таблице ниже.

Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года новый бланк скачать бесплатно в Excel >>

Сроки сдачи новой формы 4-ФСС в 2017 году

Период отчетности

Срок сдачи 4-ФСС на бумаге  

Срок сдачи электронной 4-ФСС

1 квартал 2017 года

Не позднее 20 апреля

Не позднее 25 апреля

Полугодие 2017 года

Не позднее 20 июля

Не позднее 25 июля

9 месяцев 2017 года

Не позднее 20 октября

Не позднее 25 октября

2017 год

Не позднее 22 января 2018 года

Не позднее 25 января 2018 года

Обратите внимание, форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года надо сдавать в новом формате. Он утвержден приказом ФСС России от 09.03.2017 № 83. Смотрите также образец заполнения 4-ФСС за 1 квартал 2017.

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Опросы

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.