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ФСС выпустил контрольные соотношения для расчета по взносам на травматизм

22 марта 397 просмотров

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ФСС издал приказ, в котором есть контрольные соотношения для проверки нового расчета 4-ФСС. Они содержат данные о сопоставляемых показателях расчета (приказ ФСС РФ от 9 марта 2017 г. № 83). Эти формулы помогут проверить правильность заполнения  4-ФСС.

Например, при проверке ревизоры проверят сумму выплат в пользу работающих инвалидов (таблица 1, строка 4, графа 3). Она должна быть меньше или равна итоговой базе для начисления страховых взносов (таблица 1, строка 3, графа 3).

Новую форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года надо сдать не позднее:

  • 20 апреля на бумаге;
  • 25 апреля в электронном виде.
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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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