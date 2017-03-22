ФСС выпустил контрольные соотношения для расчета по взносам на травматизм

ФСС издал приказ, в котором есть контрольные соотношения для проверки нового расчета 4-ФСС. Они содержат данные о сопоставляемых показателях расчета (приказ ФСС РФ от 9 марта 2017 г. № 83). Эти формулы помогут проверить правильность заполнения 4-ФСС.
Например, при проверке ревизоры проверят сумму выплат в пользу работающих инвалидов (таблица 1, строка 4, графа 3). Она должна быть меньше или равна итоговой базе для начисления страховых взносов (таблица 1, строка 3, графа 3).
Новую форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года надо сдать не позднее:
- 20 апреля на бумаге;
- 25 апреля в электронном виде.
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