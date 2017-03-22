Сроки, в которые компания должна ответить на требование прокуратуры, установили законом. Это пять дней (Федеральный закон от 07 марта 2017 г. № 27-ФЗ).

Для ответа на запрос прокурору закон отводит пять рабочих дней. Срок отсчитывают с момента, когда представитель компании получил требование. Если прокурор запрашивает информацию или документы в рамках проверки, срок короче – два рабочих дня. Прокурор вправе установить свои сроки в требовании, но они не должны быть меньше, чем в законе.

Если вы не успевает ответить на запрос, напишите уведомление прокурору с причинами опоздания. Если прокуратура признает их уважительными, срок продлят.

Раньше в законе сроки для ответа прокуратуре не оговаривались. Поэтому было не понятно, сколько у компании есть времени на подготовку ответа и документов. А штраф за опоздание с ответом от 3000 до 5000 тыс. рублей (ст. 19.7 КоАП РФ). Предпринимать крайние меры за молчание - блокировать счета, приостанавливать деятельности компании и т.п.- прокуроры не вправе.

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