За поездки на служебном автомобиле начислят НДФЛ

Если сотрудник ездит на служебном автомобиле по своим личным делам, то стоимость поездок облагается НДФЛ.

К такому выводу Минфин России пришел в письме от 09.03.2017 № 03-04-05/13125.

Чиновники указали, что оплата компанией поездок работника на автомобиле, совершенных в личных целях, относится к натуральным доходам. Соответственно суммы такой оплаты включаются в налоговую базу по НДФЛ (ст. 210 НК РФ).

Еще по теме:

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.

И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>