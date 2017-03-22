За поездки на служебном автомобиле начислят НДФЛ

Если сотрудник ездит на служебном автомобиле по своим личным делам, то стоимость поездок облагается НДФЛ.
К такому выводу Минфин России пришел в письме от 09.03.2017 № 03-04-05/13125.
Чиновники указали, что оплата компанией поездок работника на автомобиле, совершенных в личных целях, относится к натуральным доходам. Соответственно суммы такой оплаты включаются в налоговую базу по НДФЛ (ст. 210 НК РФ).
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