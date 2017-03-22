Стало известно, когда расчет по взносам не пройдет

ФНС России назвала ошибки, из-за которых не пройдет единый расчет по взносам (письмо от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@).

Налоговики не примут у компаний и предпринимателей расчет в двух случаях:

указаны неверные сведения о сотруднике: ФИО, СНИЛС и ИНН (при наличии);

не сходится показатель строки 061 по графам 3, 4 и 5 приложения 1 раздела 1 с суммами строк 240 раздела 3, который заполняют на каждого работника.

Если налоговики не примут расчет, они уведомят об этом компанию или ИП. Уточненный расчет по взносам на бумаге надо отправить не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления. Электронный – не позднее пяти рабочих дней.

О том, как быстро заполнить и проверить расчет по страховым взносам, читайте статьи: