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ПФР предупреждает вас о частых ошибках в СЗВ‑М

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Стало известно, когда расчет по взносам не пройдет

22 марта 1025 просмотров

Новости по теме

ФНС России назвала ошибки, из-за которых не пройдет единый расчет по взносам (письмо от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@).

Налоговики не примут у компаний и предпринимателей расчет в двух случаях:

  • указаны неверные сведения о сотруднике: ФИО, СНИЛС и ИНН (при наличии);
  • не сходится показатель строки 061 по графам 3, 4 и 5 приложения 1 раздела 1 с суммами строк 240 раздела 3, который заполняют на каждого работника.

Если налоговики не примут расчет, они уведомят об этом компанию или ИП. Уточненный расчет по взносам на бумаге надо отправить не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления. Электронный – не позднее пяти рабочих дней.

О том, как быстро заполнить и проверить расчет по страховым взносам, читайте статьи:

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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