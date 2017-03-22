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Компаниям надо проверить тариф взносов на травматизм

22 марта 404 просмотра

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Тариф взносов на травматизм зависит от того, к какому классу риска относится деятельность компании. В этом году тариф может поменяться.

Дело в том, что с 1 января 2017 года действует новый классификатор видов деятельности ОКВЭД2. И Минтруд разделил виды деятельности из нового классификатора по классам риска (приказ от 30.12.2016 № 851н).

Осталось по-прежнему 32 класса профессионального риска. Но из-за смены кодов ОКВЭД основная деятельность компании может попасть не в ту группу риска, как раньше.

Напомним, компании не позднее 17 апреля 2017 года должны подтвердить в ФСС свой вид деятельности. Если этого не сделать, ФСС выберет тот вид деятельности из перечисленных в ЕГРЮЛ, у которого наиболее высокий класс профессионального риска.

Подробнее читайте «Подтверждение вида деятельности в ФСС - 2017: сроки, бланк».

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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