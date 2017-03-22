Компаниям надо проверить тариф взносов на травматизм

Тариф взносов на травматизм зависит от того, к какому классу риска относится деятельность компании. В этом году тариф может поменяться.
Дело в том, что с 1 января 2017 года действует новый классификатор видов деятельности ОКВЭД2. И Минтруд разделил виды деятельности из нового классификатора по классам риска (приказ от 30.12.2016 № 851н).
Осталось по-прежнему 32 класса профессионального риска. Но из-за смены кодов ОКВЭД основная деятельность компании может попасть не в ту группу риска, как раньше.
Напомним, компании не позднее 17 апреля 2017 года должны подтвердить в ФСС свой вид деятельности. Если этого не сделать, ФСС выберет тот вид деятельности из перечисленных в ЕГРЮЛ, у которого наиболее высокий класс профессионального риска.
Подробнее читайте «Подтверждение вида деятельности в ФСС - 2017: сроки, бланк».
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