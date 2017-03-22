За долги по зарплате будут блокировать счета

Проверяющие станут еще чаще блокировать компаниям счета. Роструд планирует так бороться с долгами по зарплате.

Министр труда Максим Топилин сообщил, что законопроект уже готовят.

Также министр рассказал, что была идея создать специальный страховой фонд. Но это станет дополнительной нагрузкой для компаний. Поэтому пока бороться с задержкой зарплаты планируют путем заморозки счетов.

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