Минфин: какой лимит дохода позволяет перейти на УСН

Минфин напомнил предельный размер доходов, который позволит компании перейти на УСН с 2018 года (письмо от 24.01.2017 № 03-11-06/2/3269).
В 2017 году для компаний повысили лимит доходов (федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ). И теперь чтобы перейти на УСН с 2018 года, доходы компании за 9 месяцев 2017 года не должны превысить 112,5 млн. руб.
Кстати, увеличен и максимальный доход, который позволяет оставаться на УСН в 2017 году. Подробнее читайте в статье «Лимит доходов при УСН в 2017 году: изменения».
Советуем почитать:
- Декларация по УСН за 2016 год: сроки, бланк, образец новой формы
- Как заполнить сложные реквизиты в новой декларации по упрощенке
- Новые лимиты для упрощенки — что с чем сравнивать
Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону