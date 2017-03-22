Минфин: какой лимит дохода позволяет перейти на УСН

Минфин напомнил предельный размер доходов, который позволит компании перейти на УСН с 2018 года (письмо от 24.01.2017 № 03-11-06/2/3269).

В 2017 году для компаний повысили лимит доходов (федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ). И теперь чтобы перейти на УСН с 2018 года, доходы компании за 9 месяцев 2017 года не должны превысить 112,5 млн. руб.

Кстати, увеличен и максимальный доход, который позволяет оставаться на УСН в 2017 году. Подробнее читайте в статье «Лимит доходов при УСН в 2017 году: изменения».

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