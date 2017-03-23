Подтверждение вида деятельности в ФСС 2017 сдают по-новому

По-новому подтверждайте вид деятельности в ФСС. Фонд поменял порядок, по которому вы ранее подтверждали основной вид деятельности.

Во-первых, сдвинулись сроки сдачи документов. Во-вторых, ужесточились последствия для тех, кто опоздал. В-третьих, надо по-новому заполнять документы. Новые образцы и подробности.

У вас стало больше времени на то, чтобы подтвердить в ФСС основной вид деятельности за 2016 год. На этот раз срок не 15-е, а 17 апреля.

Общий срок — 15 апреля в этот раз приходится на субботу. Четких правил, когда сдавать документы, если срок приходится на выходной, в законе нет (Порядок, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 г. № 55). Поэтому раньше филиалы ФСС требовали отчитываться перед выходными. Теперь же специалисты фонда впервые разъяснили, что общий срок, выпавший на выходные, сдвигается на ближайший рабочий день (письмо от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).