Заявления на зачет и возврат в налоговую сдавайте на новых бланках

ФНС 20 марта 2017 года опубликовала новые формы для заявлений на зачет и возврат налогов. Также их используйте для расчетов по взносам (приказ от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182). Поэтому в апреле заполняйте уже новые формы.

Заявление на зачет налогов и взносов состоит из двух листов. На первом надо привести сведения о сумме переплаты и долга, КБК, периодах возникновения переплаты и долга и т. д. На втором листе приводят реквизиты паспорта и адрес места жительства физлица, который составляет заявление. Для компании достаточно заполнить только первый лист. На втором поставьте прочерки.

В заявлении на возврат три листа. На первом впишите сумму и КБК налога, из которого просите вернуть переплату. На втором листе приведите реквизиты расчетного счета, на который налоговики должны перечислить деньги. Третий лист заполняют физические лица. В нем укажите серию и номер паспорта и адрес жительства.

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