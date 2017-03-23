Минфин объяснил, в какой срок инспекторы вернут переплату по НДФЛ

Инспекторы обязанывернуть физлицу переплату по НДФЛ в течение одного месяца со дня, когда получили от него заявление. Но в любом случае не раньше, чем завершится камеральная проверка 3-НДФЛ (письмо Минфина России от 21 февраля 2017 г. № 03-04-05/9949).

Излишне уплаченный НДФЛ подлежит возврату в течение одного месяца с того дня, когда инспекторы получили заявление о возврате (п. 6 ст. 78 НК РФ). Но перед этим они должны убедиться, верно ли физлицо определило сумму к возврату. Иными словами, налоговики должны провести камеральную проверку декларации по форме 3-НДФЛ.

Срок проведения камералки — три месяца со дня представления декларации и документов, подтверждающих право на налоговые вычеты (п. 2 ст. 88 НК РФ). Если вы подали заявление на возврат налога после завершения проверки, то деньги придут в течение месяца, не позже. Если заявление на возврат сдали вместе с декларацией, то срок возврата надо считать с момента фактического завершения камералки. Получается, что максимальный срок ожидания денег — четыре месяца со дня представления декларации.

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