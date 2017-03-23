Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 23.03.2017: Налог на прибыль, Бухгалтерский учет, Совместители

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Как при расчете налога на прибыль учитывать доходы и расходы методом начисления
- Какие налоги должен уплатить сотрудник
- Переход сотрудника с совместительства на основную работу
- Может ли договор розничной купли-продажи быть заключен на год?
- Может ли ИП заниматься коллекторской деятельностью
- Начисление и выплата дивидендов
- Разрешение на работу для иностранного гражданина
- Договор поручительства с банком в обеспечение по кредитным договорам третьего лица.
- Как исправить ошибки в бухучете и бухгалтерской отчетности
- Запись в трудовой книжке об увольнении руководителя при отсутствии отдела кадров
- НДС по услугам за установку дополнительного оборудования
- Справка 2-НДФЛ
- Составление учетной политики
- Лизинговые платежи по имуществу
- Дебиторская задолженность
- Доходы, полученные работниками в натуральной форме
- Утрата права на применение УСН по доходам
- Как правильно вести учет подарочных карт
- Процентный вексель
- Услуги связи по агентскому договору
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС
- Списание испорченных трудовых книжек
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Оформление пошлин на приобретение нематериальных активов
- Восстановление амортизационной премии при реализации ОС
- расходы страховой премии
- Применение патентной системы налогообложения
- Как правильно выплатить компенсацию при увольнении ген. директора
- Кредитование под залог
- Сравнительная характеристика отчетности ИП и ООО на УСН
- Недостача при проведении инвентаризации
- Прием на работу сотрудника
- Счет-фактура: как принять НДС к вычету
- Совмещение ЕНВД и УСН.
- суммы по авансовым платежам
- Подготовка годового отчета
- Транспортный налог
- Как оформить приобретение патента
- Список документов для получения ИНН иностранным работником.
- Компенсация расходов по хранению оборудования
- НДС с оплаты по контракту за монтажно-сборочные работы
- ИП строит частный дом
- Оказание транспортных услуг.
- Заполнение РСВ-1, подраздел 3.5
- Как отразить в бухгалтерском, налоговом учете кражу товара
- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1173
- Расчет пособия по беременности и родам
- Использование государственной помощи
- Неверно оформлена трудовая книжка у сотрудника
- Прямые расходы: начисление НДФЛ, ПФР, ФСС
- Учредитель принял решение ликвидировать общество
- Об оформлении акта выполненных работ
- Уплата взносов при отсутствии результатов спецоценки
- Агентский договор по реализации продукции
- Надбавка за работу на Крайнем Севере
- Отражение передачи материалов в переработку
- Договор аренды
- Расходы на отделимые улучшения арендованного имущества при лизинге
- Формы бухгалтерской отчетности для МП
- ИП на ЕНВД
- Когда отразить выбытие земельного участка в бух учете и налоговом учете
- Какие формы баланса сдавать в ИФНС на УСН.
- НДС при импорте
- Материальная помощь
- Бухучет и налогообложение при выплате дивидендов
- Удержания из зарплаты сотрудника по его инициативе
- Безвозмездная передача незавершенного объекта строительства физическому лицу
- Приказ об приостановлении деятельности
- Удержание излишне выплаченной зарплаты
- Начисление зарплаты (деятельность организации приостановлена)
- Как ИП открыть новый вид деятельности
- Расходы на произведения живописи
- Создание резерва на выплату премии
- Книга доходов и расходов на УСН доходы-расходы
- Нужно ли менять товарную накладную ТОРГ-12 при составлении исправительного счета-фактуры
- Расчет пособия по беременности и родам
- Стандартный налоговый вычет
- платит ли ИП налог с переведенных на карту денег
- приобретение ТС в другом регионе
- Приказ о начислении северной надбавки в полном размере
- НДС по нулевой ставке
- Списание товара методом ФИФО
- Уплата НДФЛ с продажи имущества
- Кто расписывается в документе требование-накладная, когда списывается товар?
- Кто должен расписываться в товарных накладных от поставщиков?
- Ставки транспортного налога по ХМАО
- Оформление имущества в лизинг
- Исполнительный лист
- Срок полезного использования основных средств
- Оплата НДФЛ при перечислении пожертвования физическому лицу
- Авансовый отчет по расходам на парковку
- Передач полномочий директора управляющей компании
- Возложение исполнения услуги на третье лицо
- Расходы подотчетных сумм одним сотрудником в пользу другого
- Клубные карты несовершеннолетним
- Оказание услуг в сфере ЖКХ
- Транспортное средство по лизингу: кто платит транспортный налог
- Работа совместителя в выходные дни
- На каком счете в бухгалтерском учете учитывать внеоборотный актив
- Начисление отпускных
- Возврат аванса третьему лицу
- Как акционерному обществу самостоятельно вести реестр акционеров
- Порядок поставки и доставки товаров
- С какого периода оплачивать налог на землю
- Компенсация процентов по ипотеке: как получить имущественный вычет
- Ликвидация путем присоединения
- Об учете субсидий при ОСНО
- Операции по созданию дочернего предприятия
- Доходы для предоставления стандартного налогового вычета
- Документальное оформление реализации материалов
- Выставление претензии контрагенту
- договор на покупку оборудования в валюте Евро
- Выдача подарков сотрудникам
- Штрафы – это статья расходов, которая не облагается НДС?
- Документы по валютной сделке
- Порядок предстваления бонуса покупателю
- Проведение проверки автодорожного надзора
- декларация на прибыль при возврате товара
- Страхование лизингового имущества
- Размер действительной доли
- О регистрации новой организации
- Выче по НДС
- Оказание дистрибьютерских услуг
- Долгосрочная аренда сторонним организациям для ведения коммерческой деятельности
- можно ли выставить корректировочную счет-фактуру за прошлый период
- Нераспределенная прибыль.
- Утеряны документы на приобретение, регистрацию ККМ
- Записи работодателем в дубликат трудовой книжки работника
- Присвоение букв и символов Приказам
- Отражение в бухгалтерском учете сделки РЕПО и приобретение права требования по договору цессии.
- Особенности бухгалтерского и налогового учета по гражданско-правовым договорам
- Излишки ТМЦ
- Особенности гражданско-правового договора
- Социальный вычет с процедур косметолога(инъекции)
- Камеральная проверка
- Налоговая база по налогу на прибыль
- Оплата донорских дней
- Акт инвентаризации при смене касира
- Порядок заполнения путевых листов
- Больничный по уходу за ребенком
- НДФЛ с сувенирной продукции
- Условия применения УСНО
- Принятие к вычету НДС по имуществу, используемому в рамках ЕНВД и общем режиме
- Акт сверки
- Удержания из зарплаты по исполнительным листам (получатель сменил фамилию)
- Ошибки в первичных документах при отгрузке товара
- Распределение имущества при ликвидации ООО
- Ставка НДС 0%
- Расходы на отделимые улучшения арендованного имущества
- Заполнение реквизитов платежного поручения
- Продление полномочий генерального директора
- Начисление НДС
- Печать на первичных документах
- Удержание НДФЛ со стоимости доли, получаемой учредителем при ликвидации ООО
- Приобретение и передача подарочных сертификатов
- Дополнительная информация к балансу
- Материальная помощь физическому лицу ,имеющему инвалидность
- Автомобиль скорой помощи по договору лизинга.
- Оплата донорских дней
- Оформление займа
- Порядок расчета налога на имущество
- Расходы на строительство основных средств организация на УСН
- Расчет налогов при договоре лизинга
- НДС с арендной платы.
- Транспортный налог
- Удержание НДФЛ налоговым агентом (с дивидендов)
- ОКОФ предпусковой подогреватель двигателя
- Отражение у учете предоставление займа
- НДФЛ при продаже доли в уставном капитале
- Бухгалтерские проводки и оформление документов по возврату товара ненадлежащего качества покупателем
- Списание кредиторской задолженности
- Метод присоединения
- Счет на оплату товаров от организации УСН, будет ли являться первичным документом у ОСНО?
- Протокол собрания учредителей
- Учет изменений заработной платы при расчете среднего заработка
- Сдача аудиторского заключения в налоговую инспекцию