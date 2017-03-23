В ПФР надо сдавать пять отчетов

В 2017 году помимо СЗВ-М в Пенсионный фонд надо сдавать четыре новых отчета.

Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 нужны, чтобы сообщить о стаже работников. Причем сдавать их можно уже в марте 2017 года.

Две другие формы – СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР – потребуются, чтобы сдать или уточнить старые сведения. Подробности в нашем сервисе «Изменения 2017».

Еще две новые формы надо сдавать в налоговую инспекцию и ФСС:

Единый расчет по страховым взносам. У этой формы есть схожесть со старыми РСВ-1 и 4-ФСС, но много отличий. Расчет 4-ФСС. По сравнению по старой эта форма стала в два раза меньше.

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В справках 2-НДФЛ за 2016 год надо ставить новые коды доходов и вычетов,

В расчете 6-НДФЛ операции надо отражать в том периоде, в котором они завершены.