Считать и возмещать пособия надо по-новому

Из-за того, что теперь взносы контролирует ФНС, поменялся порядок возмещения пособий из ФСС.

Все подробности в статье «Документы для возмещения пособий из ФСС с 1 января 2017 года».

А еще напомним, что в марте работникам надо платить пособия в повышенном размере.

Чтобы Вам было проще сориентироваться, новые и прежние значения мы привели в таблице.

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