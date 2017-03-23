Семь популярных статей журнала «Главбух»

Представляем подборку из семи статей популярных у ваших коллег. Мы собрали их из разных выпусков «Главбуха» — они точно пригодятся вам в работе.
1. По-новому подтверждайте вид деятельности в ФСС
ФСС поменял порядок, по которому вы ранее подтверждали основной вид деятельности. Новые образцы и подробности — в статье.
2. Новые отчеты в ПФР – когда сдавать и как заполнять
В Пенсионный фонд надо сдавать четыре новых отчета – СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ. Форма любого из них может понадобиться вам уже завтра.
3. ФСС ждет электронное подтверждение деятельности – пошаговая инструкция
Отделения ФСС настоятельно рекомендуют подтверждать вид деятельности за 2016 год через сайт госуслуг. Пошаговая инструкция подскажет, как все сделать быстро и без хлопот.
4. Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам
Налоговики назвали три веские причины свериться по взносам. Делимся с вами, потому что без сверки будет сложно отчитаться по взносам за 1 квартал 2017 года.
5. ФНС разрешила зачет по НДФЛ – образцы и новые правила
Впервые ФНС разрешила зачесть НДФЛ в счет других платежей. Теперь ни один инспектор не вправе отказать вам в таком зачете как раньше.
6. Путевые листы изменились – новые контрольные точки
Минтранс поменял перечень обязательных реквизитов путевого листа. Вам нужно включить новые реквизиты в свой документ. Если этого не сделать, налоговики снимут расходы на ГСМ.
7. Десять образцов документов, которые разблокируют счет в любой ситуации
Компания не обязана сдавать нулевой 6-НДФЛ. Но на деле налоговики блокируют расчетные счета, если не получат отчет. Быстро отменить блокировку помогут образцы.
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