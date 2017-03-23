Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2017 году: размеры

Законодатели установили сумму, ниже которой работодатели не могут платить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году.
Теперь минимальное ежемесячное пособие по уходу составляет:
- за первым ребенком – 3065,69 руб.;
- за вторым, третьим и т. д. ребенком – 6131,37.
Что касается алгоритма расчета детского пособия, он остался прежним. А расчетный период, а соответственно и максимальная сумма пособия другие.
Подробности – в статье «Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году».
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