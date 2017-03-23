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Восемь правил для детских вычетов по НДФЛ 2017

23 марта 433 просмотра

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Проверьте себя, хорошо ли помните каждое правило по детским вычетам НДФЛ 2017. Также советуем полностью скачать памятку с правилами, чтобы держать под рукой или раздать бухгалтерам по зарплате.

Правило № 1. Вычет удваивайте, только если есть подтверждение

Величина детских вычетов по НДФЛ с 2017 года не изменилась. Размер вычета по-прежнему зависит:

  • от количества детей;
  • наличия у ребенка инвалидности;
  • статуса получателя вычетов (родитель, опекун, усыновитель, единственный родитель).

Смотрите действующие размеры вычетов>>

Для ребенка-инвалида размер вычета определяйте в особом порядке>>

Давайте вычет в двойном размере только в двух случаях:

  • сотрудник является единственным родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
  • второй родитель отказался от вычета в пользу другого.

Проверьте, правильно ли оформлен отказ от вычета >>

Смотрите, кого считать единственным родителем (усыновителем, опекуном, попечителем)>>

Правило № 2. Право на вычет проверяйте каждый месяц

Вычет предоставляйте с месяца рождения ребенка (усыновления, установления опеки, попечительства). Это тот месяц, который указан в свидетельстве о рождении или другом подтверждающем документе.

Переставайте давать вычет, когда наступает одно из условий:

Условие

Месяц, когда вычета уже не будет

Доход сотрудника превысил 350 000 руб.

Следующий за этим месяц

Ребенку исполнилось 18 лет

Январь следующего года

Ребенку исполнилось 24 года (для учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта)

Январь следующего года

Ребенок прекратил очное обучение (до возраста 24 лет)

Следующий за этим месяц

Если сотрудник получал вычет в двойном размере как единственный родитель, он лишается права на двойной вычет с месяца, следующего за тем, когда он вступил в брак. С этого месяца предоставляйте вычет в одинарном размере.

Смотрите подробнее, за какой период предоставлять детские вычеты>>

Правило № 3. Без заявления вычет не предоставляйте

Правило № 4. Детей считайте даже тех, на кого вычет не положен

Правило № 5. С лимитом сравнивайте только доходы, облагаемые по ставке 13 процентов

Правило № 6. Учитывайте доходы с предыдущего места работы

Правило № 7. Накапливайте вычеты, когда доходов нет

Правило № 8. Пересчитайте НДФЛ, если сотрудник опоздал с заявлением

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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