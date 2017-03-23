Проверьте себя, хорошо ли помните каждое правило по детским вычетам НДФЛ 2017. Также советуем полностью скачать памятку с правилами, чтобы держать под рукой или раздать бухгалтерам по зарплате.
Правило № 1. Вычет удваивайте, только если есть подтверждение
Величина детских вычетов по НДФЛ с 2017 года не изменилась. Размер вычета по-прежнему зависит:
- от количества детей;
- наличия у ребенка инвалидности;
- статуса получателя вычетов (родитель, опекун, усыновитель, единственный родитель).
Смотрите действующие размеры вычетов>>
Для ребенка-инвалида размер вычета определяйте в особом порядке>>
Давайте вычет в двойном размере только в двух случаях:
- сотрудник является единственным родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
- второй родитель отказался от вычета в пользу другого.
Проверьте, правильно ли оформлен отказ от вычета >>
Смотрите, кого считать единственным родителем (усыновителем, опекуном, попечителем)>>
Правило № 2. Право на вычет проверяйте каждый месяц
Вычет предоставляйте с месяца рождения ребенка (усыновления, установления опеки, попечительства). Это тот месяц, который указан в свидетельстве о рождении или другом подтверждающем документе.
Переставайте давать вычет, когда наступает одно из условий:
|
Условие
|
Месяц, когда вычета уже не будет
|
Доход сотрудника превысил 350 000 руб.
|
Следующий за этим месяц
|
Ребенку исполнилось 18 лет
|
Январь следующего года
|
Ребенку исполнилось 24 года (для учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта)
|
Январь следующего года
|
Ребенок прекратил очное обучение (до возраста 24 лет)
|
Следующий за этим месяц
Если сотрудник получал вычет в двойном размере как единственный родитель, он лишается права на двойной вычет с месяца, следующего за тем, когда он вступил в брак. С этого месяца предоставляйте вычет в одинарном размере.
Смотрите подробнее, за какой период предоставлять детские вычеты>>
Правило № 3. Без заявления вычет не предоставляйте
Правило № 4. Детей считайте даже тех, на кого вычет не положен
Правило № 5. С лимитом сравнивайте только доходы, облагаемые по ставке 13 процентов
Правило № 6. Учитывайте доходы с предыдущего места работы
Правило № 7. Накапливайте вычеты, когда доходов нет
Правило № 8. Пересчитайте НДФЛ, если сотрудник опоздал с заявлением
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