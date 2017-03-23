Сроки сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года и заполнение

Сроки сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года передвинулись. Отчитаться теперь можно позже. Крайний срок сдачи годового расчета 6-НДФЛ - 3 апреля.

Об этом изменении и о том, как избежать частых ошибок в 6-НДФЛ , рассказал Владислав Волков, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса. Вы также можете посмотреть пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года.

Изменится ли расчет 6-НДФЛ за 2016 год

Нет, за 2016 год надо отчитаться по действующей форме. Изменений по заполнению на 2017 год тоже не внесено.

В чем бухгалтеры чаще всего ошибались, когда сдавали 6-НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года?

Частых ошибок три. Бухгалтеры неверно указывали дату фактического получения дохода, удерживали НДФЛ с аванса и отражали в отчете отрицательные суммы.

Как заполнять отчет 6-НДФЛ в таких ситуациях

Дата дохода по отпускным, больничным и выплатам в рамках гражданско-правовых договоров — это день, когда компания их выдала работнику из кассы или перечислила на его счет. В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ такие доходы отражаются в месяце, когда их выплатили. Налог с зарплаты за первую половину месяца удерживать и отдельно отражать в отчетах не нужно. Минусов в отчетности быть не должно. Если пересчитали доход, то отражайте в 6-НДФЛ итоговую сумму за месяц.

В декабре ФНС рекомендовала подать уточненки за все отчетные периоды, если компания нашла ошибку в 6-НДФЛ за I квартал. А до этого было письмо, что для исправления ошибки 2016 года достаточно уточнить годовой отчет. Как действовать бухгалтеру, если после сдачи отчета за 2016 год он нашел ошибку в 6-НДФЛ за полугодие?

В письмах рассматривались разные ситуации. Если из-за ошибки вы занизили или завысили сумму налога к уплате в бюджет, то нужно уточнить расчет и за полугодие, и за девять месяцев, и за год. Другое дело, если, к примеру, срок перечисления налога по отдельному виду дохода выпал с учетом выходных на дату, приходящуюся на III квартал. А бухгалтер отразил данную операцию блоком в разделе 2 в отчете за полугодие. Тогда сдавать уточненные расчеты не обязательно.