Минтруд предлагает уточнить срок сдачи расчета 4-ФСС. Законопроект содержит положение о переносе срока представления формы 4-ФСС с выходного дня на ближайший следующий за ним рабочий день.

В действующием Законе о взносах на травматизм ничего не сказано о том, переносится ли срок представления отчетности, если эот деньвыпадает на выходной или праздничный день. Законопроект предполагает уточнить нормы законодательства о взносах. Одно из изменений состоит в следующем. Если крайний день срока выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

До тех пор пока проект не принят, безопаснее сдавать расчет 4-ФСС накануне срока, если последний день попадает на выходной или праздник. Но, как правило, в ФСС не возражают против того, что можно воспользоваться правилами Гражданского кодекса РФ. Эти правила аналогичны тем, что планируют закрепить в Законе о взносах на травматизм.

Расчет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года необходимо представить:

в электронном виде не позднее 25 апреля;

на бумаге - не позднее 20 апреля.

Электронный способ сдачи отчетности обязателен для компаний, у которых среднесписочная численность работников за 2016 год превышает 25 человек. Если сотрудников меньше, отчет можно сдать на бумаге.

Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи: