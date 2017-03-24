Расчет по страховым взносам (ЕРСВ) за 1 квартал 2017 года надо сдать до 2 мая 2017 года включительно. Но безопаснее отчитаться в апреле. Ведь если будут ошибки или неточности, нужно время на исправление.
Смотрите в нашей новой статье пример и образец заполнения единого расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года. Кроме того, вы узнаете сроки сдачи расчета в 2017 году за все отчетные периоды, штрафы за ошибки и просрочку сдачи отчета, а также многое другое.
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