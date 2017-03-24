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Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017 года: новый пример заполнения

24 марта 370 просмотров

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Расчет по страховым взносам (ЕРСВ) за 1 квартал 2017 года надо сдать до 2 мая 2017 года включительно. Но безопаснее отчитаться в апреле. Ведь если будут ошибки или неточности, нужно время на исправление.

Смотрите в нашей новой статье пример и образец заполнения единого расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года. Кроме того, вы узнаете сроки сдачи расчета в 2017 году за все отчетные периоды, штрафы за ошибки и просрочку сдачи отчета, а также многое другое.

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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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