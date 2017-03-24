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При разъездной работе не облагаются НДФЛ даже сверхлимитные суточные

24 марта 75 просмотров

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При возмещении работнику с разъездным характером труда командировочных расходов НДФЛ не начисляйте. Даже если платите суточные больше, чем 700 руб. в день (письмо Минфина от 15 февраля 2017 г. № 03-04-06/8562).

Не облагаются НДФЛ все виды компенсаций, связанных с выполнением трудовых обязанностей. Возмещение командировочных расходов — не исключение (п. 3 ст. 217 НК РФ). При возмещении расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в облагаемую НДФЛ базу не включаются суточные в пределах:

  • 700 руб. за каждый день в командировке на территории РФ
  • 2 500 рублей за каждый день загранкомандировки.

Работникам с разъездным характером труда компания возмещает связанные со служебными поездками расходы:

  • на проезд;
  • по найму жилого помещения;
  • дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);
  • иные расходы с разрешения или ведома работодателя.

Однако служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ). Поэтому нормы об освобождении от НДФЛ в пределах 700 рублей в данном случае не применяются.

Так что если работа физлиц носит разъездной характер, то возмещение расходов на служебные поездки не облагается НДФЛ в размерах, установленных колдоговором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором.

Кроме того, в Минфине считают, что затраты на возмещение расходов в поездках «разъездных» работников можно включить расходы на оплату труда при расчете налога на прибыль.

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Polya85
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