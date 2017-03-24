Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 24.03.2017: Первичные документы, УСН, Бухгалтерский учет

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Документальное оформление продажи товаров в розницу
- Ведение бухучета объектами малого предпринимательства
- Как отразить НДС в бухучете
- Учёт брака
- Консервация основных средств
- Налоговый агент по НДС, принятие входного НДС к вычету
- Оплата командировочных
- ИП на патенте
- Учет НДС
- Списаны авансы покупателей в связи с истечением срока давности
- Оплата товара на рс на ЕНВД
- Оформление ремонта компьютера
- НДФЛ с подарков
- Зачет встречных однородных требований в случае ликвидации компании
- Определение категории транспортного средства
- Для целей налогообложения прибыли расходы в виде благотворительной помощи не принимаются.
- Договор аренды с физическими лицами
- Форма федерального статистического наблюдения
- Факсимильная подпись руководителя
- Оформление приобретения товаров через подотчетное лицо
- Задолженность по заемным средствам организации
- Декларация по земельному налогу.
- Как правильно корректировать IV раздел книги доходов и расходов
- Компания платит проценты за отсрочку платежа иностранному поставщику
- Трудовой договор с работодателем физическим лицом
- Оформление первичных документов в электронном виде
- Учет активов и обязательств, выраженных в валюте
- Декларация по налогу на имущество
- Заполнение счет-фактуры и товарной накладной.
- Отражение в учете перевода долга
- Требования к печати организации
- Авансовые платежи по налогу на имущество
- Когда ТТН не нужна
- Уведомление о проведении взаимозачетов
- Оформление корректировочных счетов-фактур
- Приобретение товара
- Предоставление дней по уходу за ребенком инвалидом
- Статистическая отчетность
- Отчет по налогу на прибыль
- Отражение затрат на аттестацию рабочих мест
- Применение УПД
- Оплата фиксированных платежей в ПФР предпринимателем
- Открытие индивидуальным предпринимателем кафе
- Агент иностранной компании в России .
- Отражение в отчетности выплату дивидендов
- Внереализационные расходы
- Пониженный тариф страховых взносов в ПФ
- Как правильно рассчитать налог на землю
- Постановка на учет в ранние сроки беременности
- НДС
- налоговый вычет на 2-х детей
- Ликвидация ООО
- на какую должность должна выйти сотрудница из декретного отпуска
- Премия покупателю за объем отгрузок по экспортному контракту
- Договор аренды жилого помещения
- Начисление страховых взносов на страховые премии сотрудников
- Разница между бухгалтерским и налоговым учетом основных средств
- Учет государственной субсидии при УСН
- Расходы на перевозку грузов
- Списание безнадежной кредиторской задолженности.
- Отражение в учете ремонта основных средств
- Инвентаризация при списании неисправного прибора
- Социальный вычет
- Информирование налоговой инспекции об открытии банковского счета
- Применение ККТ при дистанционной торговле
- Как определить СПИ
- Как списать в расходы стоимость основных средств
- НДС при аренде земли
- Как составить договор на возмещение затрат на проживание
- Объекты обложения налогом на имущество
- Передача товара между разными юридическими лицами, применяющими ЕНВД
- Оформление соисполнителя при оказании услуг
- Отражение в учете налога на имущество
- Начисление процентов по кредиту в бухгалтерском учете
- Расчет стоимости чистых активов
- Обособленное подразделение
- Как отменить доверенность или внести изменения
- Смена генерального директора в ООО
- Приобретение права требования по договору цессии
- Перечисление командировочных сотрудникам на зарплатную карту
- СМР работы от субподрядчика
- Реализация на экспорт товаров для личных целей
- Определение статуса иностранца в целях расчета НДФЛ
- Расчет больничного листа
- Пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет
- Увольнение сотрудника
- Отражение в учете разработку сайта
- Отражение в учете предварительных осмотров
- Срок действия лимитов на размещение отходов
- Оформление первичных документов при продаже товаров оптом
- Продажа ОС
- Налог на прибыль
- формирование налоговых регистров
- Организация не применяя ПБУ 18/02.
- Отчет о движении денежных средств
- Код ОКТМО во всех декларациях
- Транспортный налог
- Требование налогового органа по сдаче уточненной декларации по НДС
- Кассовая книга в обособленном подразделении
- отпуск по уходу за ребенком
- Ввоз товара из Китая
- Как отразить страховую премию по договору страхования?
- Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5
- Отражение в учете монтажных работ
- Расчет листка нетрудоспособности по беременности и родам совместителя
- Списание долгов после реорганизации компании
- Налоговая отчетность при УСН
- Особенности заполнения УПД
- Оплата больничного листа
- Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет
- Возникает ли налогооблагаемая база по налогу на прибыль?
- Заявление в налоговую о переходе на другой режим налогообложения
- Курсовая разница
- Декларация по земельному налогу
- Инвентаризация имущества на забалансовых счетах
- Оформление накладной на отпуск материалов на сторону
- Возмещение расходов на капитальный ремонт
- Ответственность за выпуск водителей на маршрут.
- Где уточнить код ОКТМО
- Денежные средства ИП для выплаты займа юридическому лицу
- Амортизационная группа
- Субсидия от минэкономики РТ на развитие лизинга
- Индексация среднего заработка при повышении окладов
- Взыскать с сотрудника сумму ущерба.
- Повышающий коэффициент на дорогие автомобили
- Организация документооборота
- Правила заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов
- Уточненная декларация по ЕСХН
- Исчисленный НДФЛ в бюджет
- Бухгалтерские проводки по отражению коммунальных услуг управляющей компанией
- Как рассчитать сумму вынужденного прогула
- Выплаты по зарплате
- Начисление резерва отпусков
- Открытие (закрытие) расчетного счета, уведомление налоговой инспекции
- НДС при договоре уступки права требования
- Порядок расчета НДПИ
- Кадастровая стоимость земли по Московской области
- Безвозмездная финансовая помощь, полученная на увеличение чистых активов
- Уплата НДС при экспорте в страны-участницы Таможенного союза
- Декларация по НДС
- НДС организация перешла с ОСНО на УСН.
- Срок исковой давности
- Формы статистической отчетности
- Земельный налог
- Выбор собственников по осуществлению расчетов за "коммуналку"
- Отразить попутную продукцию в налоговом учете.
- На балансе фирмы автомобиль: платить ли транспортный налог
- Как начислить и отразить в бухучете налог на экологию
- Дебиторская задолженность по отдельной услуге
- Регистрация ККТ
- Затраты по перемещению старого оборудования на новые площади.
- Хотим открыть ИП: наиболее подходящий ОКВЭД
- Использование сертификата соответствия сторонней организации
- Компенсация коммунальных услуг по договору аренды
- Как отразить в бухгалтерском учете затраты на авторизацию учебного курса
- Виды и порядок заполнения транспортных накладных
- Расходы на ГСМ при использовании автомобиля сотрудника в служебных целях.
- Надо ли нам получать лицензию на медицинскую деятельность?
- Типовые формы результатов инвентаризации
- Средний для расчета отпускных
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Вознаграждение за предоставление финансирования факторинговой компании
- Оформление трудовых отношений с дистанционным сотрудником
- Помогите написать апелляционную жалобу
- Оплата сверхурочной работы
- Документальное оформление строительства ОС сторонней организацией
- Материальная выгода, НДФЛ
- Отчета о движении денежных средств (форма 4)
- Авансовые платежи по налогу на прибыль
- Оформление продажи товаров физическим лицам, безналичная оплата
- Сведения об оплате труда в трудовом договоре
- Есть ли ограничения по должностям сотрудников?
- Основные средства переданные в залог
- Персонифицированный учет